Başkan Akpolat'tan Beşiktaş sahillerindeki vatandaşa "Evinde Kal" uyarısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başkan Akpolat'tan Beşiktaş sahillerindeki vatandaşa "Evinde Kal" uyarısı - Haberler
Rıza Akpolat, Koronavirüs, Beşiktaş, Güncel

Başkan Akpolat'tan Beşiktaş sahillerindeki vatandaşa "Evinde Kal" uyarısı

BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşın evde kalması için anons yaptı.

22.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:31
Başkan Akpolat'tan Beşiktaş sahillerindeki vatandaşa

BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşın evde kalması için anons yaptı. Beşiktaş sahilinde anons aracıyla vatandaşları uyaran Başkan Akpolat, "Çok tehlikeli bir virüs bu. Yarın çok daha kötü tablolarla karşı karşıya kalmamamız için bütün herkesin evlerine dönmesi gerekiyor" dedi

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de bütün vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapılırken, özellikle hafta sonu havanın da güzel olmasıyla vatandaşların birçoğu virüs tehlikesine rağmen kendini dışarı attı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise Beşiktaş sahil şeridi boyunca otobüsten anons yaparak, virüse karşı herkesin evinde kalmasını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını istedi.

 "BÜTÜN HERKESİN EVİNE DÖNMESİ GEREKİYOR"

İnsanların virüs tehlikesinin farkında olmadığına dikkat çeken Başkan Akpolat, anons aracıyla vatandaşlara uyarıda bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, "Günlerdir yapmış olduğumuz uyarılar netice vermiyor maalesef. Biz farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Dünya'da yaygınlaşmaya başladığı andan itibaren de Beşiktaş Belediyesi olarak risk alanı oluşturacak bütün yerleri dezenfekte etmeye başladık. Uyarılarımızı yapmaya başladık sonrasında. Türkiye'de de görülmeye başladıktan sonra kriz masamızı oluşturduk.  Burada 7 gün 24 saat boyunca bütün zamanımızı insanlara ayırdık. Bugün anons aracıyla çıktık ve görüyoruz ki bütün her yerde Bebek ve Beşiktaş sahilleri konuşuluyor. Buradaki yoğunluğu azaltmak için hem emniyet birimlerimiz, hem de biz üzerimize düşen sorumlulukları artırıyoruz. Anons aracımızla çıktık vatandaşları uyarıyoruz ve gerçekten gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız. Evimize gitmiyoruz, çocuklarımızdan fedakarlık ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan da bu duyarlılıkta olmasını istiyoruz. Çok tehlikeli bir virüs bu. Yarın çok daha kötü tablolarla karşı karşıya kalmamamız için bütün herkesin evlerine dönmesi gerekiyor. Zorunlu haller dışında evlerinde kalmaları gerekiyor. Bunu hem sevdiklerinin hem de kendi sağlıkları adına yapmak zorundalar. Sorumluluk sahibi insanlarız ve her bir vatandaşımızın sağlığı bizim için çok önemli" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ FARKINDALIK İÇİN ANONS YAPTI

Türkiye genelinde Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evde kalması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması konusunda uyarılar ardı ardına geliyor. Ancak evde kalan vatandaşların aksine dışarı çıkmayı tercih edenlere uyarılarda bulunuluyor. Beşiktaş Belediyesi de vatandaşların dışarıya çıkmaması konusunda uyarılarda bulunurken, Başkan Rıza Akpolat bizzat sürece dahil olarak anons aracında Beşiktaş sahil şeridinde vatandaşlara uyarılarda bulundu.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı evden çıkmayan Esma Anne ile yaptığı görüşmenin videosunu paylaştı Haberler
Cumhurbaşkanı evden çıkmayan Esma Anne ile yaptığı görüşmenin videosunu paylaştı
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce 'En iyisi yakalanmamak' diyeceksiniz Haberler
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz
İstanbul'un göbeğinde 'pes' dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar Haberler
İstanbul'un göbeğinde "pes" dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar
Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
BM'den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir Haberler
BM'den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü Haberler
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü
Bakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı
Bakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı
Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti
İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış
İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti
İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı
Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak
Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi
Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara...
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seda Akgül Serra Yılmaz Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Bülent Korkmaz Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Fransa Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Başkan Akpolat'tan Beşiktaş sahillerindeki vatandaşa "Evinde Kal" uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 19:02:50. #1.15#
title