Başkan Akpolat'tan, Ahmet Nur Çebi'ye hayırlı olsun ziyareti

01.11.2019 16:42

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Beşiktaş'ın Beşiktaşlı Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beşiktaş Belediyesi heyeti geçtiğimiz hafta Beşiktaş olağanüstü seçimli kongresinde rakiplerini geride bırakarak Beşiktaş'ın 34. Başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti. Görüşmede her iki kurum arası iş birliklerinin geliştirilmesi beraber yeni projeler üretilmesinin üzerinde duruldu. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a forma hediye ederken Akpolat ise kulübün 116. yılı şerefine yanan İzmir ormanlarına dikilmek üzere 116 fidan bağışında bulunulmasını temsilen anı belgesini takdim etti.



Ayrıca Başkan Akpolat, ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: "Bugün gurur kaynağı kulübümüz Beşiktaş'a başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Aramızdaki iş birliği yeni dönemde de artarak devam edecek. Ziyaretimiz, kulübümüzün 116. yılı şerefine İzmir ormanlarına 116 fidan dikmemize vesile oldu." - İSTANBUL

Kaynak: İHA