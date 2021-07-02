Başkan Akpolat: Sivas'ı unutmadık unutturmayacağız

Beşiktaş Belediye Başkanı, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde gerçekleşen katliamda hayatını kaybeden 33 aydını, Beşiktaş Cemevi ve Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen programlarla andı. Başkan Akpolat, Sivas'ı unutmayacağız, unutturmayacağız dedi.

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın, 2 otel görevlisi yaşamını yitirmişti. Yaşamlarını yitirenleri anmak için sabah saatlerinde Beşiktaş Cemevi'ne gelen Rıza Akpolat'ı cemevi yetkilileri ve ilçe sakinleri karşıladı.

Anma töreninde konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza

Akpolat konuşmasında;

'' Sivas'ı unutmayacağız, unutturmayacağız.Her yıl 2 Temmuz'da bir araya geliyoruz. Bugün burada yarın başka yerde Sivas'ın Çorum'un Gazi Mahallesi'nin Bağlarbaşı'nın, insanlığın gözü önünde yaşanan bütün bu felaketlerin, katliamların hesabı sorulana kadar var gücümüzle çalışmaya, devam edeceğiz, hepiniz bundan emin olun. Ben tekrar onların anıları önünde saygı ile eğiliyorum. '' ifadelerini kullandı.

Akpolat, hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu ve mumların yakıldığı yere karanfil bıraktı. Burada komşularıyla bir süre sohbet eden Başkan Akpolat Beşiktaş Cemevi'nden ayrıldıktan sonra Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ne geçerek burada bulunan Unutmamak Müzesi'ni gezerek yetkililerden, müzede sergilenen eserler hakkında bilgi aldı. 35 sanatçının kendileri tarafından bir bölümü yakılmış eserlerinin sergilendiği müzedeki incelemelerinin ardından ziyaretçilere açılan defteri imzalayan Akpolat duygu dolu anlar yaşadı.

Konuyla ilgili ayrıca sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Rıza Akpolat; "İnsanlığın utanç sayfalarından biri olan Madımak katliamını hiç unutmadık, asla unutmayacak ve unutturmayacağız. 28 yıl önce bugün insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Sivas Katliamı'nda kaybettiğimiz canları rahmetle anıyorum. Nefrete karşı barışı, kine karşı kardeşliği, karanlığa karşı aydınlığı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.#unutMADIMAKlımda'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler