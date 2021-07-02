Başkan Akpolat: Sivas'ı unutmadık unutturmayacağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Akpolat: Sivas'ı unutmadık unutturmayacağız

Başkan Akpolat: Sivas'ı unutmadık unutturmayacağız
Bültenler - Haberler | Güncel

Beşiktaş Belediye Başkanı, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde gerçekleşen katliamda hayatını kaybeden 33 aydını, Beşiktaş Cemevi ve Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen programlarla andı. Başkan Akpolat, Sivas'ı unutmayacağız, unutturmayacağız dedi.

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın, 2 otel görevlisi yaşamını yitirmişti. Yaşamlarını yitirenleri anmak için sabah saatlerinde Beşiktaş Cemevi'ne gelen Rıza Akpolat'ı cemevi yetkilileri ve ilçe sakinleri karşıladı.

Anma töreninde konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza

Akpolat konuşmasında;

'' Sivas'ı unutmayacağız, unutturmayacağız.Her yıl 2 Temmuz'da bir araya geliyoruz. Bugün burada yarın başka yerde Sivas'ın Çorum'un Gazi Mahallesi'nin Bağlarbaşı'nın, insanlığın gözü önünde yaşanan bütün bu felaketlerin, katliamların hesabı sorulana kadar var gücümüzle çalışmaya, devam edeceğiz, hepiniz bundan emin olun. Ben tekrar onların anıları önünde saygı ile eğiliyorum. '' ifadelerini kullandı.

Akpolat, hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu ve mumların yakıldığı yere karanfil bıraktı. Burada komşularıyla bir süre sohbet eden Başkan Akpolat Beşiktaş Cemevi'nden ayrıldıktan sonra Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ne geçerek burada bulunan Unutmamak Müzesi'ni gezerek yetkililerden, müzede sergilenen eserler hakkında bilgi aldı. 35 sanatçının kendileri tarafından bir bölümü yakılmış eserlerinin sergilendiği müzedeki incelemelerinin ardından ziyaretçilere açılan defteri imzalayan Akpolat duygu dolu anlar yaşadı.

Konuyla ilgili ayrıca sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Rıza Akpolat; "İnsanlığın utanç sayfalarından biri olan Madımak katliamını hiç unutmadık, asla unutmayacak ve unutturmayacağız. 28 yıl önce bugün insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Sivas Katliamı'nda kaybettiğimiz canları rahmetle anıyorum. Nefrete karşı barışı, kine karşı kardeşliği, karanlığa karşı aydınlığı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.#unutMADIMAKlımda'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfü Türkkan Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Şener Şen Cem Yılmaz Haluk Bilginer
Spor Mesut Özil Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Younes Belhanda Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Akpolat: Sivas'ı unutmadık unutturmayacağız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 15:58:35. #1.16#

title