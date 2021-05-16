Başkan Akpolat şampiyon Beşiktaş'ı İzmir'de yalnız bırakmadı
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Başkan Akpolat şampiyon Beşiktaş'ı İzmir'de yalnız bırakmadı

Başkan Akpolat şampiyon Beşiktaş'ı İzmir'de yalnız bırakmadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şampiyonluk yolunda son maçına çıkan Beşiktaş'ı Göztepe deplasmanında yalnız bırakmayarak siyah beyazlı ekibin şampiyonluk sevincine ortak oldu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şampiyonluk yolunda son maçına çıkan Beşiktaş'ı Göztepe deplasmanında yalnız bırakmayarak siyah beyazlı ekibin şampiyonluk sevincine ortak oldu. Beşiktaş'ın 16. Şampiyonluğu kazanmasıyla Başkan Akpolat ve Beşiktaşlı yöneticiler büyük bir sevinç yaşadı.

2020-2021 sezonu dün oynanan karşılaşmalarla son buldu. Maçların son dakikasına kadar heyecanın eksik olmadığı uzun maç maratonunda mutlu sona Beşiktaş ulaştı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da İzmir'e giderek Beşiktaş'ı kritik maçta yalnız bırakmadı. Maç öncesinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle ile bir araya gelen Başkan Akpolat siyah-beyazlı ekibe destek ve moral verdi. Maçın başlamasıyla beraber heyecanın eksik olmadığı karşılaşmada Beşiktaş Göztepe'yi 2-1 yenerek aynı puandaki rakibi Galatasaray'ı averajla geride bırakarak 16'ncı şampiyonluğunu ilan etti. Başkan Akpolat Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçı büyük bir heyecanla takip ederek maç öncesinde ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla büyük bir heyecan yaşadı.

Akpolat, "Pandemi koşulları altında geçen zor sezonu Şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ımızı kutluyorum. İlk günden bu yana inanarak başarıya ulaşan Sergen hoca ve futbolcularımıza sonsuz sevgilerimi sunuyorum. Beşiktaş'ımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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