Başkan Akpolat işçileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı
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Başkan Akpolat işçileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı

Başkan Akpolat işçileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı
01.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:09

Beşiktaş Belediyesi, İSKİ iş birliği ile Beşiktaş'ın 50 yıllık sorunu olan altyapı sorununu çözüme kavuşturuyor.

Beşiktaş Belediyesi, İSKİ iş birliği ile Beşiktaş'ın 50 yıllık sorunu olan altyapı sorununu çözüme kavuşturuyor. Belediye Başkanı Rıza Akpolat, çalışmaları yerinde inceledi ve işçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutladı. Akpolat, "Alın teri döken tüm işçilerimizin, emekçilerimizin bayramını kutluyorum" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Beşiktaş Belediyesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Beşiktaşlıların uzun yıllardır sorun yaşadığı su sıkıntısı için çalışmalar yapan belediye ekibi, İSKİ iş birliği ile atık sularla yağmur suyunu ayırmak için altyapı hizmetlerini yeniliyor. Çalışma ile 50 yıldır sorun olan ve karışık sistemde çalışan su hatları birbirinden ayrılıyor. Artık yağmur suyu ayrı olarak denize, atık su hattı ise dönüşüme gönderilecek.

"EMEKÇİLERİMİZİN BAYRAMI KUTLU OLSUN"

Çalışmaları yerinde inceleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, işçilerin Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutladı. Akpolat, "Öncelikle içinde bulunduğumuz Ramazan Ayının tüm insanlığa barış getirmesini temenni ediyorum. ve bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı. Bütün zor şartlara rağmen çalışan işçilerimizin, emekçilerimizin bayramı kutlu olsun. Bugün hem onları ziyaret ettik, bayramlarını kutladık. Hem de çalışmaları yerinde inceledik. Beşiktaş'ta çok önemli bir çalışma başlattık. Hem Ortaköy Dereboyu Caddesinde hem Balmumcu 'da, Barbaros Bulvarında, hem Şair Nedim ve Nispetiye Caddelerinde, Beşiktaş'ın en büyük sorunlarından biri olan su baskınları meselesini çözmüş olacağız" dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN 50 YILLIK SU SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ"

Yapılan halk toplantılarında su baskınları ve deprem konularının önemli sorunlar olduğunu tespit ettiklerini söyleyen Başkan Akpolat, "Bizler göreve gelirken herkese eşit hizmet vereceğimizin sözünü vermiştik. Beşiktaş'ta da yaptığımız halk toplantılarında en önemli sorunun su baskınları ve deprem sorunu olduğunu gördük. ve bu iki sorun önceliğimiz oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve İSKİ ile bu çalışmayı başlattık. Böylece yağmur suyu ve atık suyu birbirinden ayrılacak. 50 yıllık bir sorundu bu. Her yağmurda burada sorun oluyor. Birçok vatandaşımız mağdur oluyordu. Biz bu sorunu hemen çalışma programımıza aldık" diye konuştu.

"SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI BELEDİYEMİZ ADINA FIRSATA ÇEVİRDİK"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bu süreçte ilçenin en büyük sorunlarından birinin çözüme kavuşacağının altını çizdi. Başkan Akpolat, "Covid19 ile mücadelede sokağa çıkma yasağını bir nevi fırsata çevirdik. İnsanlar evlerindeyken çalışmaları başlattık. İnşallah bu sokağa çıkma yasakları sona erdiğinde Beşiktaş'ın bu sorununu çözmüş olacağız. Çalışmamız Ortaköy Dereboyundan Ambarlıdereye kadar devam edecek. Diğer yandan da Portakal yokuşundan Mecidiyeköy'e kadar sürecek. Bundan önce yaşadığımız tüm su baskınlarında Ihlamurdere ve Çarşı bölgesi su altında kalıyordu. Bu suların ayrıştırılmaması ve tonozların eski olması sonucunda su baskınları yaşanıyordu. Şimdi bu çalışmayla birlikte baskın sorunlarını çözmüş olacağız" şeklinde konuştu.

"İBB BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Çalışmaların 1 aylık bir süreçte tamamlanmasının planlandığını söyleyen Başkan Akpolat, "Bu süreçte bize yürekten inanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na da yürekten teşekkür ediyorum. Sorunumuzla ilgilendi ve bir an önce çalışmalarımın başlaması için destek verdi. Dolayısıyla Beşiktaş halkı adına kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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