Başkan Akpolat, Beşiktaş'ın yol haritasını açıkladı

07.10.2019 16:04

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Ekim ayı meclis toplantısında stratejik planı şeffaf ve katılımcı bir anlayışla belirlediklerini söyleyerek, beş yıl boyunca bu planı gerçekleştirmek için çalışacaklarını belirtti.



Beşiktaş Belediye Meclisi Ekim Ayı birinci oturumu Çırağan Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıyla başladı. Yoklama ve meclis gündeminden sonra Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat söz alarak mecliste bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Rıza Akpolat, "Uzun ve titiz bir çalışmadan sonra 2020- 2024 dönemi stratejik planımızı, 2020 yılı performans programımızı ve mali yılı tahmini bütçemizi hazırladık. Bugünden yarınımızı planlıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri üzerinde durduğumuz en önemli konu şeffaflık ve katılımcılık. Stratejik planımızı hazırlarken kentimizdeki tüm paydaşları bu plana dahil ettik" dedi. Beşiktaş'ın bütçesinden bahsederek sözlerine devam eden Başkan Akpolat, "Beşiktaş'ın bütçesi barındırdığı 181 binlik nüfus göz edilerek belirleniyor ama Beşiktaş merkezi konumunun yanında içerisinde iş merkezleri eğlence mekanlarını da bulundurduğu için biz milyonlarca İstanbulluya hizmet veriyoruz. 181 binlik bir bütçeyle milyonlarca İstanbulluyu mutlu etmek zorundayız ve edeceğiz" dedi.



İleri yaşta üretkenlik merkezinin de hazırlandığını da söyleyen Başkan Akpolat, "Gençlerimizin de bu merkezlerde yaşlılarımızla birer saat bir zaman geçirmelerini isteyeceğiz. Gençlerimiz de Beşiktaş Belediyesi'nin hizmetlerinden faydalanarak bir farkındalık sağlamış olacaklarını ifade etti" sözlerini kullandı.İklimle mücadelenin önemine de değinen Başkan Akpolat, "Doğa bizi uyarıyor iklimle mücadele çok önemli. Bizim de bu olaylara karşı önlem alma kısmında bir sorumluluğumuz var. Örneğin İSKİ ile bir protokol yaptık ve su baskınlarının olduğu alanlarda ki sorunları ortadan kaldırıyoruz ve İSKİ önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalara başlayacağını söyledi" dedi.



Ortaköy Vadisi projesine de değinen Başkan Akpolat, "Ortaköy Vadisi projesi yaklaşık 280 dönüm üzerinde. Protokollerimizi imzaladık. Ortaköy Vadisi 280 dönümlük arazi imara kapatılarak halkın kullanımına açılacak ve İstanbul'un kalbinde bir yaşam vadisi oluşturacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA