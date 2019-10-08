Başkan Akpolat basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi!

08.10.2019 14:28

Belediye başkanlığı sürecinde geçen yedi aylık dönem hakkında basın mensuplarına bilgi veren Başkan Akpolat, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını benimseyerek yol haritasını çizdiğini her platformda vurgulayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bugün de Etiler Sanatçılar Parkı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek gazetecileri bilgilendirdi. Belediye başkanlığı sürecinde geçen yedi aylık süreç hakkında basın mensuplarına bilgi veren Başkan Akpolat, gazetecilerin sorularını da tüm içtenlikle cevapladı.

Kahvaltı öncesi bir konuşma gerçekleştiren Başkan Rıza Akpolat, sözlerine basın mensuplarına bu organizasyona katılımları için teşekkür ederek başladı. Göreve başlayalı henüz yedi ay gibi kısa bir süre olduğunu ifade ederek sözlerine devam eden Başkan Akpolat,'' Biz yol haritamızı ve stratejik planımızı belirledik. Bu planı belirlerken de katılımcı ve şeffaf bir anlayışla vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın, esnaflarımızın ve Beşiktaş'ta yaşayan tüm paydaşlarımızın görüşlerini aldık. Bu yol haritamız da siz basın mensuplarımızın da bize yol göstermesi bizim için son derece önemli. Söylediğimiz ve yapacağımız projeleri sizlerin de nezdinde bir geri dönüşle çalışmalarımızı şekillendireceğiz. Sürekli bir diyalog halinde olarak söz verilen çalışmaların hangi aşamada olduğunu yapılıp yapılmadığını direkt birinci ağızdan benden duyacaksınız. Sizlerle bu ilk buluşmamız oluyor ancak bundan sonra da düzenli olarak bir araya gelerek sürekli diyalog halinde olacağız'' dedi.

Kaynak: Bültenler