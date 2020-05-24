Başkan Akpolat, 65 yaş üstü vatandaşlara bayram çikolatası dağıttı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü komşularıyla bir araya geldi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü komşularıyla bir araya geldi. Etiler Sanatçılar Parkı'nda ileri yaştaki vatandaşlarını ağırlayan Başkan Akpolat, komşularına çikolata dağıtarak konuklarının bayramını kutladı.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Türkiye genelinde Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 65 yaş ve üstü vatandaşlara ise bayramın birinci gününde 14.00-20.00 saatleri arasında yanlarında bir refakatçi olması şartıyla sokağa çıkma izni verildi. Beşiktaş Belediyesi de bayramda dışarı çıkmalarına izin verilen ileri yaştaki vatandaşları için parklarını hazırlayarak hizmete açtı. Verilen izin kapsamında Etiler Sanatçılar Parkı'nda güzel havayı değerlendiren vatandaşları parkın girişinde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat karşıladı. Tüm vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Akpolat, ileri yaştaki komşularına çikolata ikram ederek hijyen kiti dağıttı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen buluşmada, vatandaşlar Başkan Akpolat'la fotoğraf çektirerek verilen hizmetlerden ötürü kendisine teşekkür etti.

"SENEYE BAYRAMIMIZI TÜM KOMŞULARIMIZLA HEP BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ"

Bu sene Ramazan Bayramı'nın koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlandığını dile getiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Bu bayramda komşularımız evde kaldı. Biz de elimizden geldiğince 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Şimdi de parkımızda büyüklerimizin yanındayız ve onların bayramını kutluyoruz. Ben bu vesileyle evlerinde kalan ve bugün dışarıya çıkamayan tüm komşularımın bayramını kutluyorum. Umarım bir dahaki sene bayramımızı hep birlikte geçmişte yaşadığımız gibi kutlamaya devam ederiz. Herkese iyi bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA