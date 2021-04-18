Başkan Akpolat: 25 ton asbesti Beşiktaş'tan uzaklaştırdık
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Başkan Akpolat: 25 ton asbesti Beşiktaş'tan uzaklaştırdık

Başkan Akpolat: 25 ton asbesti Beşiktaş'tan uzaklaştırdık
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) İstanbul'daki yerel yönetimlerin asbest durumunu içeren bir rapor yayınladı.

Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) İstanbul'daki yerel yönetimlerin asbest durumunu içeren bir rapor yayınladı. Rapora göre asbest konusunda gerekli denetimlerin yapıldığı belediyeler arasında yer aldıklarını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Halkın sağlığı en temel önceliğimizdir. Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 25 ton asbestin doğaya ve çevreye karışmasını engelleyerek Beşiktaş'tan uzaklaştırılmasını sağladık" dedi.

Halk sağlığını tehdit eden asbestli binalar konusunda çalışmalarını titizlikle devam ettirdiklerini belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,  "Halkın sağlığı en temel önceliğimizdir. Bu çerçevede insanı ve çevreyi tehdit eden bütün olumsuzluklarla mücadele ediyoruz. Beşiktaş'ta halk sağlığı konusunda belediyenin bütün birimlerini özellikle de Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzü asbest ile ilgili harekete geçirdik. İlçemizde kentsel dönüşüm ve yenileme kapsamında olan binalarımızda öncelikle asbest denetimi ve temizliği yapılıyor sonrasında binalar yıkılıyor. Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 25 ton asbestin doğaya ve çevreye karışmasını engelleyerek Beşiktaş'tan uzaklaştırılmasını sağladık" dedi.


Başkan Akpolat: 25 ton asbesti Beşiktaş'tan uzaklaştırdık
Başkan Akpolat: 25 ton asbesti Beşiktaş'tan uzaklaştırdık
Başkan Akpolat: 25 ton asbesti Beşiktaş'tan uzaklaştırdık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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