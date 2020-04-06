Başkan Akmurat'tan Berat Kandili mesajı Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Akmurat mesajında yaklaşan Ramazan ayının müjdecisi, Berat Gecesi'nin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Dünyada ve ülkede koronavirüs ile mücadele nedeniyle sıkıntılı günler yaşandığını aktaran Akmurat, şunları kaydetti:

"İslam alemi olarak Berat Gecesinde hem günahlarımızın affı için hem de insanlığın kurtuluşu için Rabb'imize dua edeceğiz. İnşallah bu beladan tez zamanda kurtulur, insanlık olarak feraha ulaşırız. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum."

Kaynak: AA