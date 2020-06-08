Başkan Akmurat'tan azalan kan stoğuna destek
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Başkan Akmurat'tan azalan kan stoğuna destek

Elazığ'ın Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Başkan Akmurat'tan azalan kan stoğuna destek
08.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:11

Elazığ'ın Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kovid-19 sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle herkesi kan bağışında bulunmaya davet eden Akmurat, Kızılay Kan Merkezinin Baskil'de başlattığı kampanyaya kan bağışı ile katkı sundu.

Akmurat, kan bağışının bir insanlık görevi olduğunu dile getirerek, "Vereceğimiz kanla birine can olabilir, birinin hayatını kurtarabiliriz." dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay'ın kan bağışı çağrısına destek veren herkese teşekkür eden Akmurat, kampanyaya destek çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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