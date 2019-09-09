Başkan Akmurat öğrencilerin heyecanını paylaştı

09.09.2019 18:10

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrencileri yalnız bırakmadı.

Vakıfbank İlkokulunu ziyaret eden Başkan Akmurat, bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Akmurat, yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Öğrencilerimiz okullarına kavuştu. Biz de Baskil Belediyesi olarak öğrencilerimize çeşitli hediyeler hazırladık. Bugün Vakıfbank İlkokulunda öğrencilerimizle bir araya geldik. Öğrencilerimizin gözündeki mutluluk bizleri daha da mutlu etti. Baskil Belediyesi olarak tüm öğrencilerimizin yanındayız. Eğitim öğretim konusunda hassas olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA