Başkan Akman'ın, Ramazan bayramı mesajı
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Başkan Akman'ın, Ramazan bayramı mesajı

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman'ın, Ramazan bayramı mesajı
23.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:54

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletçe güzelliklerin, iyiliklerin, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulup yerini barışa bıraktığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, eş, akraba ve dost ziyaretlerin yapıldığı bir Ramazan bayramına daha kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Başkan Akman, "Ancak, bu yıl yaşanan korona virüs (Covid-19) pandemi sürecinden dolayı alışa geldiğimiz bayram gezmeleri ile eş, akraba ve dost ziyaretlerini ertelemek zorunda kalacağız" dedi.

Devletin tüm kurumlarının salgın ile ilgili gerekli tedbirleri aldığını ve halen almaya da devam ettiğini anlatan Başkan Akman, ancak mücadelenin başarıya ulaşması vatandaşların belirtilen kurallara uymaları ile mümkün olacağını söyledi. Başkan Akman, "Bayramların getirdiği barış, huzur ve kardeşlik ortamının değerini iyi bilen bir milletiz. Bizleri bir arada tutan değerlerimize sahip çıkmalı, birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Ancak, hükümetimizin pandemiyle mücadelede yürüttüğü bu başarılı sürecin sekteye uğratılmaması, hem kendimizi hem de sevdiklerimize zarar vermememiz için alınan tedbirlere harfiyen uymalıyız. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu bayram süresince bizler için zor olsa da yakınlarımızı ziyaret etmenin yerine bayramları telefon ederek, mesaj ve e-mail yollayarak tebrik edelim. Sosyal mesafe kuralı gereği kucaklaşmalar, el öpmeleri erteleyelim" şeklinde konuştu.

Başkan Akman, "Pandemiyle mücadele ettiğimiz bu zor günlerin geride kalması dileğiyle, Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize ve ilçemize huzur, mutluluk ve bereket getirmesi, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dilerim" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

Manşet

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