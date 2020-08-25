Başkan Akman'ın, 'Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıldönümü' mesajı
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Başkan Akman'ın, 'Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıldönümü' mesajı

Van'ın merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Malazgirt Zaferi'nin Anadolu'nun fethinin yolunu açan bir zafer olduğunu söyledi.

Başkan Akman'ın, 'Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıldönümü' mesajı
25.08.2020 14:06 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:11

Van'ın merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Malazgirt Zaferi'nin Anadolu'nun fethinin yolunu açan bir zafer olduğunu söyledi.

Başkan Akman yayımladığı mesajında; Sultan Alparslan komutasındaki kahraman ordunun aziz milletimize Anadolu'nun kapılarını ebediyen açan ve bu topraklarda kardeşçe yaşamaya vesile olan şanlı zaferini milletçe bir kez daha kutlamanın heyecanını paylaştıklarını söyledi. Başkan Akman, Malazgirt Zaferi'nin aynı zamanda Türklerin gök kubbe altındaki birlikteliklerinin kıyamete kadar sürmesinin sembolü olduğunu söyledi. Anadolu'nun kapılarının açılmasını sağlayan bu kutlu zaferin büyük komutanı Sultan Alparslan'ın askeri dehası ile kazanıldığını vurgulayan Başkan Akman, "Malazgirt Zaferi sonucunda sadece Türk tarihi değil aynı zamanda dünya tarihinin de akışı değişmiştir. Kazanılan bu büyük zaferle, bin yıla yakın bir süredir yaşadığımız bu topraklar, birlik ve kardeşliğimizin merkezi haline dönmüştür. Anadolu'da; barış, huzur ve mutluluk içinde, millet olarak birlikte yaşamak en büyük dileğimizdir" dedi.

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıldönümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bitlis'in Ahlat ilçesi ile Muş'un Malazgit ilçesinde düzenlenecek olan etkinliklerle kutlanacağını dile getiren Başkan Akman, "Ancak yaşanan korona virüs salgını nedeniyle törenlere katılacak olan vatandaşlarımızın sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına mutlak suretle riayet etmeleri gerekir. Bu yıl bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan korona virüs salgına karşı verdiğimiz mücadelenin sekteye uğramaması için etkinlikler süresince maske, mesafe ve hijyen kuralına azami ölçüde uymamız hayati önem taşımaktadır. Birbirimizle yakın teması keselim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kararlı ve başarılı şekilde yürütülen bu mücadeleden zaferle ayrılmak için hepimiz kendi tedbirlerimizi kendimiz almalıyız" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

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