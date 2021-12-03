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Tuşba Belediye Başkanı Akman, engellileri ziyaret etti

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Tuşba Belediye Başkanı Akman, engellileri ziyaret etti

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğrencileri ziyaret etti.

TUŞBA, VAN (AA) - Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğrencileri ziyaret etti.

Doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olan 13 yaşındaki Saim Kılınç'ı Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret eden Akman, ailenin talebi olan özel yapım karyola ve yatak seti hediye etti.

Belediye ekipleri, tarafından eve getirilen hasta karyolası kullanıma hazır hale getirilerek aileye teslim edildi.

Akman, daha sonra beraberindeki ilgili birim müdürleri ile Şemsibey, Altıntepe, Abdurrahmangazi ve Dilimli mahallelerinde oturan engellileri evlerinde ziyaret ederek ihtiyacı olanlara tekerlekli sandalye hediye etti.

Tuşba Belediye Başkanı Akman, engellileri ziyaret etti

Tuşba Belediye Başkanı Akman, engellileri ziyaret etti

Tuşba Belediye Başkanı Akman, engellileri ziyaret etti

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AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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