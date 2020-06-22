Başkan Akman'dan ikinci 'Millet Bahçesi' müjdesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Akman'dan ikinci 'Millet Bahçesi' müjdesi

Başkan Akman'dan ikinci 'Millet Bahçesi' müjdesi Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, göreve geldiği 1,5 yılda kırılması zor bir rekora imza atarak, ilçe halkına yaklaşık bir milyon metrekare dinleme, mesire ve yeşil alan kazandıracaklarının müjdesini verdi.

22.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:11

Başkan Akman'dan ikinci 'Millet Bahçesi' müjdesi

VAN - Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, göreve geldiği 1,5 yılda kırılması zor bir rekora imza atarak, ilçe halkına yaklaşık bir milyon metrekare dinleme, mesire ve yeşil alan kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bir yanda vaatleri arasında yer alan hizmetleri hayata geçerken, bir yandan da yeni projelerle ilgili müjdeler vermeye devam ediyor. Yaklaşık 90 bin metrekare alana sahip olan İskele Sahil Bandı 2. Etabını kısa sürede tamamlayarak Tuşbalıların hizmetine sunan Başkan Akman, yeşil dokusu ve sosyal donatıları ile Vanlıların yaşam kalitesini yükseltecek ve bölgenin en büyük 'Millet Bahçesi' özelliğine sahip olan 717 bin 212 metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan İskele-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü arasındaki 'Tuşba Millet Bahçesi' müjdesinin ardında bugün de Akköprü Mahalle sakinlerine ikinci millet bahçesi müjdesini verdi.

İkinci 'Millet Bahçesi' müjdesi

Akköprü Mahallesi'nde yıllardır kullanılmayan asfalt şantiyesi alanını yaşam alanına dönüştürmek amacıyla Ankara'da bir dizi görüşmeler yürüttükten sonra 'Millet Bahçesi' olacağı müjdesini Akköprü Mahalle sakinlerine veren Başkan Akman, 104 bin 777 metrekare alan üzerinde kurulacak olan 'Millet Bahçesi'nde konvansiyonel kalıp sistemiyle yapılacak olan bin 361 metrekare inşaat alanına sahip sosyal donatıların yer alacağını vurguladı. Yapım ihale işinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı tarafından Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda yayınladığını söyleyen Başkan Akman, 22 Temmuz 2020 tarihinde yapılacağını müjdesini verdi.

"İlçeye 1,5 yılda 937 bin metrekare dinleme, mesire ve yeşil alan kazandırdık"

Akköprü Mahalle Muhtarı ile birlikte alanda incelemelerde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, göreve geldiklerinde 212 bin metrekare olan dinleme, mesire ve yeşil alanını yakında ihale süreçleri tamamlanacak olan 2 millet bahçesi ve yapımı devam eden Ağartı Halk Plajı (Ayanıs) ile birlikte 1 milyon 150 bin metrekareye ulaşacağını belirterek, "Göreve geldiğimiz 1,5 yılda 937 bin metrekare park ve mesire alanını Tuşbalılara kazandırdık. Ayrıca İskele Sahil Bandı 3. Etabı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile ön görüşmelerde bulunduk. Kısa sürede proje çalışmaları tamamlanacak İskele Sahil Bandı 3. Etap Projesini Bakanlığa sunacağız" dedi.

Başkan Akman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Projelerinin destekleme süreciyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere destek veren bakanlara teşekkür eden Başkan Akman, Tuşbalıların hak ettiği hizmetlere kavuşacağını vurgulayarak, "Daha yaşanır bir Tuşba için yola çıktığımız ilk günden beri tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Özlediğimiz ve hak ettiğimiz hizmetlere kavuşmanın ve başlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Tuşba ilçemizin bir dinleme, mesire ve yeşil alanı olacağını özellikle bilmenizi isterim. 22 Temmuz'da ihalesi yapılacak olan ikinci millet bahçemizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve ilgi tüm bakanlarımız ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'e şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

Akköprü Mahalle Muhtarı Ahmet Şayak ise yıllardır atıl durumda olan bu alanın 'Millet Bahçesi' olarak değerlendirilmesinde büyük emeği geçen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'a mahallesi ve şahsı adına teşekkür etti.

Başkan Akman'dan ikinci 'Millet Bahçesi' müjdesi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil Haber
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Haber
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı Haber
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz Haber
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Polisin denetimine takılan valizden 47 bin liralık kaçak elektronik sigara çıktı
Polisin denetimine takılan valizden 47 bin liralık kaçak elektronik sigara çıktı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı
Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı
Kredi çekme umuduyla telefonuna gelen şifreyi söyleyen astsubay 8 bin lira dolandırıldı
Kredi çekme umuduyla telefonuna gelen şifreyi söyleyen astsubay 8 bin lira dolandırıldı
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Son Dakika: Sel nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti
Son Dakika: Sel nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu
Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
12 yaşındaki çocuk, abisiyle şakalaşırken ölümüne neden oldu
12 yaşındaki çocuk, abisiyle şakalaşırken ölümüne neden oldu
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Demet Akalın Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Deniz Türüç Yılmaz Vural Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: Başkan Akman'dan ikinci 'Millet Bahçesi' müjdesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 15:12:12. #1.15#
title