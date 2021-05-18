Başkan Akman'dan engelli vatandaşa akülü sandalye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Akman'dan engelli vatandaşa akülü sandalye

Başkan Akman'dan engelli vatandaşa akülü sandalye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Hikmet Bayar isimli bedensel engelli vatandaşa akülü sandalye hediye etti.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Hikmet Bayar isimli bedensel engelli vatandaşa akülü sandalye hediye etti.

Hayata geçirdiği her projelerde dezavantajlı grupları da düşünerek hareket eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, sabah saatlerinde Güveçli Mahallesi'nin Şekerbulak mezrasında ailesi ile birlikte oturan 42 yaşındaki bedensel engelli Hikmet Bayar'ı evinde ziyaret etti. Başkan Akman, çocukluğunda geçirdiği menenjit hastalığından dolayı kısmı felç olan Bayar'la bir süre sohbet ederek, beraberinde götürdüğü akülü sandalyeyi hediye etti. Akülü sandalyesine kavuştuğu için mutluluğu gözlerinde okunan Bayar'ın sevincine ortak olan Başkan Akman, engellilerin her yönüyle hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Engelliler Haftası' dolayısıyla gerek kendisinin gerekse belediye ekiplerinin birçok engelli ve dezavantajlı kişiyi evlerinde ziyaret ederek eksiklerini tespit ettiklerini belirten Başkan Akman, "Onların eksikliklerini tespit ettikten sonra belediyenin imkanları doğrultusunda gidermeye çalışıyoruz. Bugün de bir kardeşimizi daha hiç kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan dışarıda kaliteli zaman geçirmesine destek olmak için akülü sandalye hediye ettik. Bu kardeşimiz artık kendisi rahatlıkla dışarı çıkıp, güzel vakit geçirecek. Rabbimden tüm kardeşlerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam nasip etsin" dedi.

Çocukluğunda geçirdiği hastalıktan dolayı 42 yıllık ömrünün büyük bir bölümünü evde geçiren Hikmet Bayar ise kendisine hediye edilen akülü sandalye sayesinde rahatlıkla dışarıya çıkacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, Başkan Akman'a teşekkür etti. - VAN

Başkan Akman'dan engelli vatandaşa akülü sandalye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Deniz Demir Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Cemal Hünal Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Şenol Güneş Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Akman'dan engelli vatandaşa akülü sandalye - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 15:53:37. #1.15#

title