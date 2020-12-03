Başkan Akman'dan 'Dünya Engelliler Günü' mesajı
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Başkan Akman'dan 'Dünya Engelliler Günü' mesajı

03.12.2020 11:22 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:25
Başkan Akman'dan 'Dünya Engelliler Günü' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman, engelli vatandaşların üretici olarak topluma kazandırılmasının yerel yöneticiler olarak en önemli sorumluluklarından biri olduğunu söyledi. Göreve geldiklerinden bu yana Tuşba'da yaşayan engellilerin sosyal yaşama katılımlarının önündeki engelleri ortadan kaldırmak ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara önem verdiklerini dile getiren Başkan Akman, "Engelli kardeşlerimizin hayata pozitif bakmaları ve sosyal hayatın içinde olmaları için bugüne kadar çok sayıda kurs açtık. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde, toplumumuzun bir parçası olan engellilerimizin hayatını kolaylaştıracak çalışmalara mutlaka yer verdik. Bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmalarımızda olduğu gibi bundan sonrada engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak çalışmalara özen göstereceğiz" dedi.

Her insanın bir engelli adayı olduğunu ifade eden Başkan Akman, "Engellilerin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlılık oluşturmakla mümkündür. Yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Bir insanın engelli olmasının; onun diğer insanlar gibi yaşaması, başarılı olmasına engel değildir" ifadelerini kullandı.

Engellilerin üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılmasının sosyal devletin asli görevi olduğunu vurgulayan Başkan Akman, AK Parti iktidarları döneminde çok büyük reformlar yapıldığını dile getirerek, "İhmal edilen ve görmezden gelinen engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamdaki ihtiyaçlarını önemseyen AK Parti hükümetleri, toplumda yer alma hakkını önemseyerek kanuni yasal düzenlemeler yaparak ihmal edilmişliğin önüne geçti. Sosyal devlet ilkesini baz alan AK Parti, engellilerimizin çağdaş ülkelerdeki gibi sosyal hizmet ve güvenceye kavuşmasını sağladı. Engellilerimizin iş hayatında daha etkin yer almalarını sağladı ve özel sektörlerde engelli istihdamını teşvik edici hatta zorlayıcı kanunlar çıkardı. Bu düşüncelerle '3 Dünya Engelliler Günü'nün engelli vatandaşlarımız ve tüm dünyadaki engelliler için hayırlara vesile olmasını diliyor, engelli vatandaşlarımızı kucaklıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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