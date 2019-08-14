Başkan Akman'dan bayram ziyareti

14.08.2019 23:28

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi gören lösemili çocuklarla diğer hastaların yanı sıra mahalleleri dolaşarak yaşlı, hasta, engelli ve kimsesizleri tek tek ziyaret ederek bayramlaştı.

Bayram arifesinde bir yakınını kaybeden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, taziyesi olmasına rağmen Kurban Bayramı'nın son gününü hasta, yaşlı ve kimsesizlere ayırdı. Sabah saatlerinde eşi ile birlikte Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine gelen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilk önce onkoloji bölümüne geçerek burada tedavi gören lösemili çocukları ziyaret etti. Tüm odaları tek tek dolaşarak doktorlardan çocukların tedavi süreçleriyle ilgili bilgi alan Başkan Akman, çocuklar çeşitli hediyeler dağıttı. Akman, çocuklarla bayramlaşarak moral desteğinde bulundu.

Daha sonra hastanenin diğer bölümlerini ziyaret eden Başkan Akman, tedavi gören hastalarla tek tek ilgilenerek bayramlarını tebrik etti ve çikolata ikramında bulundu.

Hastane ziyaretinin ardından Seyrantepe, İstasyon ve Abdurrahmangazi mahallelerini sırasıyla ziyaret eden Başkan Akman, bu mahallelerde Tuşba Belediyesi ekipleri tarafından daha önceden tespit edilen ve periyodik olarak ziyaret edilerek çeşitli destekler verilen yaşlı, hasta, engelli ve kimsesizleri evlerinde ziyaret etti. Gün boyu mahallelerde ziyarette bulunan Başkan Akman, buraya yapılan ziyaretlerin başta çocuklar olmak üzere hastaları çok memnun ettiğini ve onlara büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade etti.

Duyarlı insanlara hasta, yaşlı, engelli ve kimsesizleri ziyaret etme tavsiyesinde de bulunan Başkan Akman; hasta, yaşlı, engelli ve kimsesizleri ziyaret ederek onlarla sohbet etmenin, onlara unutulmadıklarını, önemsendiklerini hissettirmenin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bu gibi zamanlarda insanlarımız çok daha fazla desteğe ihtiyaç duyarlar. Belediye ekiplerimiz tarafından periyodik olarak ziyaret edilerek evde bakım, ev temizliği ve sağlık taraması gibi hizmetler veriliyor. Ben de zaman zaman ekiplere eşlik ediyorum. Yeni tespit ettiğimiz ve ilk kez gördüğümüz insanlar değiller. Ancak bayram günü gerçekleşen ziyaretler daha anlamlı oluyor. Bu büyüklerimiz, bizim toplumsal hafızamız ve medeniyetimizin, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan elçilerdir. Onlarla her zaman bir arada olmaya özen gösteriyoruz. Bayram ziyareti gerçekleştirerek hem birlikte çok güzel vakit geçirdik hem de değerli fikirlerinden istifade ettik" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA