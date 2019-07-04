Başkan Akman'dan Bakan Ersoy'a ziyaret

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ziyaret ettiği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Ayanis (Ağartı) Mahallesi sahilinde yapımına başladıkları halk plajı için destek istedi.

Türkiye'nin iç sulardaki tek mavi bayraklı olan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı'nı hizmete alarak bölge turizmine büyük katkı sunan Tuşba Belediyesi, bölgede büyük bir ihtiyaç olan ikinci halk plajı için de kolları sıvadı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Ayanis (Ağartı) Mahallesi Van Gölü sahilinde kamuya ait arazi, ilkbahar aylarında ağaçlandırarak startını vermişti.

Bakanlıklara sunulan projelerin takibi kapsamında Kültür ve Turizm Bakamı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, hazırlanan Ayanis Halk Plajı Projesi'ni de Bakan Ersoy'a sunarak destek istedi. Masmavi suları, eşsiz koyları ve mavi bayraklı plajıyla bölgenin en önemli değerlerinden biri olan Van Gölü'nün, bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşların uğrak yeri haline geldiğini söyleyen Başkan Akman, son yıllarda huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte sadece Vanlıların değil çevre illerden yanı sıra komşu ülke İran'dan da gelen çok sayıda turistin tatilini Van'da geçirdiğini ve Van Gölü'nde faydalandığını kaydetti.

Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Ersoy ise, gerek denizi (Van Gölü), güneşi ve kumsallarıyla, gerekse doğası ve gerekse de inanç turizmi ile yüksek bir potansiyele sahip olan Van'a yapılacak olan turizm yatırımlarını önemsediklerini ve bu alanda yapılacak olan çalışmalara destek olduklarını kaydetti. Ayanis Halk Plajı Projesini de çok beğenen Bakan Ersoy, Başkan Akman ile ekibini kutladığını dile getirdi. - VAN

Kaynak: İHA