Başkan Akman'dan 'Babalar Günü' mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Akman'dan 'Babalar Günü' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Yüreklerindeki sevgiyi ve şefkati karşılıksız olarak çocuklarına sunan, ailesinin mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçmayan babalarımızın 'Babalar Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Akman'dan 'Babalar Günü' mesajı
21.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:02

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Yüreklerindeki sevgiyi ve şefkati karşılıksız olarak çocuklarına sunan, ailesinin mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçmayan babalarımızın 'Babalar Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

'Babalar Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasında büyük rol oynayan babaların tek isteğinin çocukları için iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve onların geleceklerini güvence altına alabilmek olduğunu kaydetti. Başkan Akman, "Toplumda değerleri hiçbir zenginlikle ölçülemeyecek kadar büyük olan babalar, güçlü bir aile yapısının da temelini oluşturuyor. Ailede huzurun ve mutluluğun devamlılığı yönünde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve ömrünü bizler için vakfeden babalarımız, yüreklerinde taşıdıkları sevgi, şefkat, merhamet ve hoşgörüyü evlatlarından hiçbir zaman esirgemezler" dedi.

Babaların en az anneler kadar çocuk üzerinde hakkı olduğunu da dile getiren Başkan Akman, "Babalarımız, dünyaya gelmemizden, kendi ayaklarımız üzerinde duruncaya hatta kendi ailemizi kuruncaya kadar bizlere maddi, manevi karşılıksız destek veriyor. Büyük bir özveriyle ailesi için iyi bir gelecek hazırlamaya çalışan babalarımızın en büyük mükafatı, onlara layık evlatlar olmamızdır. Ailesinin varlığı ve bütünlüğü için yaşamı boyunca gösterdikleri gayretle her türlü saygıyı hak eden başta babalarımız olmak üzere şehit ve gazilerimizin babaları ile korona virüsle mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarımızın babalarının 'Babalar Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek Haber
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı Haber
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Haber
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Kaçak pavyon baskınında 36 kişiye 113 bin lira ceza kesildi
Kaçak pavyon baskınında 36 kişiye 113 bin lira ceza kesildi
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Demet Evgar Acun Ilıcalı
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Nihat Özdemir Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Lgs Okul Bodrum
Şu an buradasınız: Başkan Akman'dan 'Babalar Günü' mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 10:03:28. #1.15#
title