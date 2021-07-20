Başkan Akman'dan anlamlı ziyaret

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yaşlı, hasta ve kimsesizleri evlerinde ziyaret ederek onların bayramını kutladı.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yaşlı, hasta ve kimsesizleri evlerinde ziyaret ederek onların bayramını kutladı.

Her bayramda yaşlı, hasta ve kimsesizleri evlerinde ziyaret etmeyi geleneksel hale getiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yoğun çalışma temposuna rağmen geleneğini bu bayramda da sürdürdü. Her fırsatta vatandaşların yanında olmaya özen gösteren Başkan Akman, bu bayramda da yaşlı, hasta ve kimsesizleri evlerinde ziyaret ederek, kendilerine bayram şekeri, kolonya ve çeşitli hediyeler takdim ederek onlarla bayramlaştı.

Hasta, yaşlı ve kimsesizleri ziyaret ederek onlarla sohbet etmenin, onlara unutulmadıklarını, önemsendiklerini hissettirmenin çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Akman, "Bu gibi önemli günlerde insanlarımız çok daha fazla desteğe ihtiyaç duyarlar. Belediye ekiplerimiz tarafından periyodik olarak düzenlenen programlar dahilinde bu insanlarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Ancak bayram günü gerçekleşen ziyaretler daha anlamlı oluyor. Ben bu çerçevede tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı