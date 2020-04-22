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23 Nisan, Türkiye, Güncel

Başkan Akman'dan '23 Nisan' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıldönümünü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

22.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:43
Başkan Akman'dan '23 Nisan' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıldönümünü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

23 Nisan 1920 tarihinin milletimiz için anlamı ve önemi büyük olduğunu belirten Başkan Akman, 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' sözünün kanıtı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, ulusal egemenliğinin ilan edildiği, bugünün çocuk bayramı ile taçlandırıldığı gün olduğunu söyledi. Başkan Akman, "23 Nisan, dünyada bir tek ülkemizde tüm çocuklara armağan edilen bir bayramdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeleri bizlerin de en büyük arzusudur" dedi

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın iki nedenden dolayı çok farklı kutlanacağını dile getiren Başkan Akman, "Birinci neden bu yılın 23 Nisan 1920'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı olması. İkincisi ise dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle bayramın evlerden kutlanacak olması. Ama evlerde yapılacak kutlamanın rengarenk ve yüzüncü yıla yakışır coşkuyla gerçekleşmesi için pek çok hazırlık yaptık. Çocuklarımızın her yıl süsledikleri sınıflarının yerine bu yıl odalarını süsleyerek aynı heyecanı ve coşkuyu yaşamaları için ekiplerimiz tarafından Türk Bayrağı, süsleme kağıdı, satranç takımı, kolonya, maske, balon ve boyama kağıdının içerisinde olan hediye paketleri dağıtıyor. Çocuklarımız kendi odalarını süsleyerek bu yılda bu coşkuyu odalarında, evlerinde aileleri ile birlikte yaşayacaklar" ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak bu süreci çok güçlü bir şekilde atlatacaklarına inandığını dile getiren Başkan Akman, bu anlamda katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Başkan Akman, "Bizler, pek çok zorluğun üstesinden gelmiş bir milletiz. Bunun da üstesinden geleceğimizin emarelerini hamdolsun ki görüyoruz. Rabbim tüm insanlığı bu musibetten en kısa sürede kurtarsın diyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un 23 Nisan akşamı saat 21.00'da ev ve balkonlarda İstiklal Marşı'nı okuma davetini önemsediklerini de dile getiren Başkan Akman, Tuşba Belediyesi olarak belirtilen saatte sosyal mesafeyi koruyarak belli sayıda personelin katılımı ile kampanyaya destek vereceklerini vurgulayarak, "Bu duygularla milli mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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