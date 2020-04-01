Başkan Akman'dan '2 Nisan' mesajı Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kentin düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kentin düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman, binlerce yıllık tarihiyle sayısız medeniyete ev sahipliği yapan, doğal güzelliklerin ve güneşin şehri Van'ın yaklaşık bir asır önce 2 Nisan 1918'de düşman işgalinden kurtarılmasının yıldönümünün gururunu yaşadıklarını söyledi. O gün ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Van'ın da Ermeni çeteleri ve işbirlikçileri tarafından işgal edildiğini hatırlatan Başkan Akman, "Dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz, saygıdeğer ecdadımız, sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergileyerek, ilimizi düşman işgalinden kurtarmış ve özgürlüğüne kavuşturmuştur" dedi.

Bugün tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle kutlama etkinliklerinin sadece çelenk koyma törenlerinden ibaret olacağını ve geniş katılımlı bir kutlama törenin yapılmayacağının da altını çizen Başkan Akman, "Hükümetimizin korona virüsü ile mücadele kapsamında aldığı karar doğrultusunda kutlama törenleri olmayacak. Bu bayram vesilesiyle biraz daha fazla dayanışmaya, birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Yetkililerin verdiği talimatlara uyarak mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayarak bu süreci en iyi şekilde atlatacağımıza olan inancımı belirtmek isterim. Yeter ki dayanışma duygularımızı koparmayalım, yeter ki cesaretimizi yitirmeyelim" ifadelerini kullandı.

Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümünü kutlamanın idraki içinde olduklarını da dile getiren Başkan Akman, "Tarihini ve geçmişini iyi bilmeden geleceği inşa etmek mümkün değildir. Bizlere düşen görev ise; tarihiyle, muhteşem doğasıyla, çok önemli doğal ve kültürel zenginliklere sahip serhat şehrimiz Van'ın gelişmesi ve kalkınması için var gücümüzle çalışmaktır. Hepimizin ortak değeri, Van olmalıdır. Bu vesile ile ilimizin düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın topraklarını canları pahasına savunan ve milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA