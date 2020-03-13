Başkan Akman'dan '14 mart tıp bayramı' mesajı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Başkan Akman'dan '14 mart tıp bayramı' mesajı - Haberler
Tıp Bayramı, 14 Mart, Türkiye, Tuşba, Yaşam

Başkan Akman'dan '14 mart tıp bayramı' mesajı

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilen '14 Mart Tıp Bayramı'nı çok önemsediklerini ifade ederek, "Bir ülkede tıp ne kadar gelişirse, toplum da yarınlara o kadar sağlıklı, güven içinde bakar" dedi.

13.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:05
Başkan Akman'dan '14 mart tıp bayramı' mesajı

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilen '14 Mart Tıp Bayramı'nı çok önemsediklerini ifade ederek, "Bir ülkede tıp ne kadar gelişirse, toplum da yarınlara o kadar sağlıklı, güven içinde bakar" dedi.


14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, sağlık hizmetinin doğuştan kazanılmış insani bir hak olduğunu söyledi. İnsanlığın var olduğu sürece sağlığın kıymetinin de hiçbir şekilde azalmadan devam edeceğini dile getiren Başkan Akman, "Son yıllarda yürütülen başarılı sağlık politikaları sayesinde Türkiye'de tıp alanındaki başarılar tüm dünyada yankı uyandır. Bireylerin daha sağlıklı, huzurlu ve konforlu bir yaşam sürmesini amaçlayan tıp bilimi gerek ülkemizde gerekse ilimizde geçmişten gelen tüm birikimleri de kullanarak her geçen gün hızlı bir şekilde bilimin ışığında ilerleme göstermektedir. Türkiye dünyanın en çok yabancı hasta çeken ülkelerinden biri haline gelirken, Van'ımızda da gerek sağlık alanında yapılan fiziki yatırımlar gerekse doktorlarımızın gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sayesinden tedavi için batı illerine giden hasta sayısı hızla azalırken, çevre illerin yanı sıra İran ve Irak gibi komşu ülkelerden Van'a gelen hasta sayısı gün geçtikçe artmaktadır" dedi.


Şu an dünyayı kasıp kavuran korona virüsünün, aşısının buluna kadar yayılma hızını minimize etmenin başarı sayılacağını dile getiren Başkan Akman, tüm çabalarında bunun yayılmasını önlemek ve ölümleri azaltmak olduğunu ifade ederek, "Biz de bu konuda vatandaş olarak elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Herkes kendi kendisinin koruyucusu olmak ve azami dikkat etmek zorundadır. Bu virüsle alakalı, doktorlarımızın hijyen öğütlerine, Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerine uymalıyız. Sağlık Bakanlığımız korona virüse karşı büyük ve başarılı bir çalışma yürütüyor. Gerçekten çok üst düzey tedbirler aldılar. Türkiye bu virüsü hazırlıklı bir şekilde karşıladı. Bundan sonrası daha da önemlidir. Özellikle yurtdışından gelen ve yurtdışına seyahat edecek vatandaşlarımızın '14 Gün' kuralına uymalarını, 14 gün dışarıya çıkmamalarını ve herhangi bir belirti görürlerse de anında bir sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerekir. İnşallah hastalarımızın iyi olduğu, dertlerine derman bulduğu günleri hep birlikte yaşarız. İnsan sağlığı için özveriyle hizmet eden, vazifeleri esnasında insanüstü gayretler ve titizlik gösteren doktorlarımız, hemşirelerimiz, ebelerimiz, sağlık memurlarımız ve her düzeydeki sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik eder, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" diye belirtti. - VAN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim Haber
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu Haber
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz Haber
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu Haber
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu
Pentagon'un fonladığı firma, virüsün aşısını bulduğunu ilan etti Haber
Pentagon'un fonladığı firma, virüsün aşısını bulduğunu ilan etti
Üretim yaptığı yere bakın! Zabıtayı karşısında gören esnaf, dükkanı bırakıp kaçtı Haber
Üretim yaptığı yere bakın! Zabıtayı karşısında gören esnaf, dükkanı bırakıp kaçtı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Son Dakika: İbrahim Kalın: Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: İbrahim Kalın: Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam edecek
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Vladimir Putin Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Cem Yılmaz Sadi Konuk Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ersun Yanal Metin Oktay Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Wuhan Avrupa Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Başkan Akman'dan '14 mart tıp bayramı' mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 16:48:10. #1.14#