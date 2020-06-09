Başkan Akman, belediye personeli ve mahallelilerle birlikte çöp topladı Başkan Akman, belediye personeli ve mahallelilerle birlikte çöp topladı Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' ve 'Çevre Haftası' etkinlikleri kapsamında belediye personeli ve mahallelilerle birlikte çöp topladı.

Başkan Akman, belediye personeli ve mahallelilerle birlikte çöp topladı

VAN - Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' ve 'Çevre Haftası' etkinlikleri kapsamında belediye personeli ve mahallelilerle birlikte çöp topladı.

Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak adına hayata geçirdiği projelerle adında sıkça bahsettiren Tuşba Belediyesi, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' ve 'Çevre Haftası' nedeniyle 'Temiz Çevre ve Temiz Tuşba' sloganıyla temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında belediye meclis üyeleri, personeli, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri ile İstasyon Mahallesi'nde çevre temizliği yapan Belediye Başkanı Salih Akman, 'Hep beraber temiz ve yaşanabilir bir çevre, temiz ve yaşanabilir bir doğa ve temiz bir Tuşba için el ele gönül gönüle' diyerek kaldırım, park ve refüjlerde çöp topladı.

"Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak zorundayız"

Gerek hızla artan sanayileşme ve gerekse artan nüfus yoğunluluğunun çevre sorununu da beraberinde getirdiğini belirten Başkan Akman, bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirliliğinin insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaştığının altını çizdi. Başkan Akman, "Yani insanoğlu olarak kirlettiğimiz çevre yine en çok zararı bizlere vermektedir. En güzel temizlik kirletmemektir. Ama eğer bunu başaramıyorsak, o zaman bugün yaptığımız gibi belediye ve mahalle sakinleri elbirliği ile kirlettiğimiz çevreyi temizleyerek gelecek nesillere yaşanır bir mahalle bırakmalıyız" dedi.

12 bin öğrenciye geri dönüşüm eğitimi

Tuşba Belediyesi olarak doğal kaynakları korumak, çevre bilincini geliştirmek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla hayati önem arz eden birçok proje hayata geçirdiklerinin de altını çizen Başkan Akman, "Okullarımızda 12 bin öğrencimize geri dönüşüm ve çevre eğitimi verdik. Ekiplerimiz, ilçe genelinde günlük ortalama 170 ton çöp topluyor. Bir yılda değerlendirilebilir atıklardan 10 bin ton ambalaj atığı toplayarak ekonomiye kazandırdık. 2 ton atık pil, 20 ton bitkisel atık yağın yanı sıra 20 bin adet ömrünü tamamlamış lastiği belediyemiz tarafından geri dönüşüme göndererek ülke ekonomisine katkı sağladık. Belediye olarak birçok alanda çevre bilincini oluşturmak için yaptığımız çalışmalarımız devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Belediye ile mahalle sakinlerinin işbirliği ile yapılan çevre temizliğinde toplanan çöpler, yerinde ayrıştırılarak ayrı poşetlerle geri gönderme merkezine gönderildi.

Kaynak: İHA