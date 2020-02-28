Başkan Akkaya'ya ziyaretler

28.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:35

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Konya Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti.

Başkan Akkaya ve belediye birim müdürleri tarafından belediye binası girişinde karşılanan Başsavcı Solmaz ve Ay daha sonra Başkan Akkaya'nın makam odasına geçti.



Başsavcı Solmaz; Akşehir'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek "Akşehir'e geldiğimde yeni şeyler görmek, farklı şeyler görmek Akşehir'in o değerlerinin ortaya çıktığını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Akşehir'in gerçekten çok güzel değerleri var Nasreddin Hocası ve gölü değil; Milli mücadeleden tutunda bugüne kadar gelen özellikleri ya da o tarihi kentsel dönüşüm anlamında baktığınızda Türkiye'nin en büyük tarihi kentsel dönüşümüyle bir şehir olmasıyla önemli. Takkasızlar Konağı'nıza baktığınızda orada ki lezzetlere baktığımızda her şeyiyle çok güzel bir şehir. Kenti en güzel hale getiren insanlarımızdır, dolayısıyla siz başta olmak üzere ve Akşehirliler şehir daha da güzel hale getiriyor. Konya'da sizlerle beraber olmak dolayısıyla Akşehirimizi ziyaret etmekten memnun olduğumuzu ifade etmek isteriz. Adalet Komisyon Başkanımızla beraber sizlere bir nezaket ziyareti bulunmak istedik. Ben nezaketinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Konya Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay'da "Akşehir'in benim nezdimde de çok büyük bir önemi vardır. 2005-2007 yıllarında mesleğe hakim olarak ilk kez buraya atandım. Öncesinde cumhuriyet savcılığımda var ama 2 yıl boyunca Akşehir'i çok sevmiştik. Bu vesile ile hem geçmişi yad etmek, hem Belediye Başkanımızı nezaket ziyaretinde bulunma adına geldik." dedi.

Başkan Salih Akkaya da ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, misafirlerine Nasreddin Hoca'nın tersine çalışan saatini armağan etti.

Kaynak: AA