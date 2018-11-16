Başkan Akkaya'ya Başarı Ödülü

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesinin, ilçede hayata geçirdiği Sokak Sağlıklaştırma Projesi ve Tarihi Ermeni Kilisesi Restorasyonu, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Özendirme Yarışması'nda Başarı Ödülüne layık görüldü.

TKB'nin desteği ve Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) iş birliği ile Antalya'da düzenlenen YAPEX Fuarında Akşehir Belediyesi, projeleriyle büyük ilgi görerek bir ödüle layık görüldü. Akşehir Belediyesi tarafından Hacı Hamza Sokak'ta yapılan Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile Tarihi Ermeni Kilisesi restorasyonu, Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışması'nda Başarı Ödülüne layık görüldü. 62 belediyeden 123 projenin katıldığı yarışmada, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ödülünü, Tarihi Kentler Birliği'nin ödül töreninde Sarıyer Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Encümen Üyesi Şükrü Genç'in elinden aldı.

Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük ve teknik personeli ile YAPEX Fuarı'na ve Tarihi Kentler Birliği'nin ödül töreni katılan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Bu ödülü tüm Akşehirli hemşehrilerimin adına alıyorum. Sokak Sağlıklaştırma Projemiz kapsamında Hacı Hamza Sokak'ta yaptığımız restorasyon çalışmaları ile Tarihi Ermeni Kilisesi'nde yaptığımız restorasyon çalışmaları Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışması'nda Başarı Ödülüne layık görüldü. Kültürel ve tarihi açıdan büyük zenginliklere sahip olan Akşehir'imizde yaptığımız bu çalışmaların Tarihi Kentler Birliği'nce beğenilmesi ve ödüle layık görülmesi bizleri ayrıca mutlu etti. Bize bu ödülü layık görenlere çok teşekkür ediyorum. Akşehir'imizi daha da güzelleştirmek ve turizm potansiyelini artırmak adına yapacağımız çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bu projelerimizle hem o tarihi mimarimizi ayakta tutup, turizm potansiyelini artırmak için çabalıyoruz, hem de bu tarihi evlerde oturan dar gelirli hemşehrilerimizin daha sağlıklı evlerde oturmalarına imkan sağlamış oluyoruz. Projemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA