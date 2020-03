Başkan Akkaya'dan kadınlara karanfil

06.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:19

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, ilçe merkezinde kurulan halk pazarında kadınlara karanfil dağıttı.



Başkan Akkaya, pazar esnafı kadınlar ve alış veriş için pazara gelen kadınların kadınlar günü kutladı. Pazar yerini dolaşan Belediye Başkanı Akkaya, "Bilimden sanata, iş hayatından sosyal hayata kadar her alanda eşsiz başarılara imza atan kadınlarımızın gününü kutluyorum. Onların emekleri, mücadele azimleri, asla göz ardı edilemez. Toplum ancak kadına verdiği değerle yücelir. İnanıyorum ki her bir insanımız bu bilinçle hareket eder. Yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde içten bir arkadaş, bazen de değerli bir eş olan kıymetli kadınlarımızın her birine sağlık mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA