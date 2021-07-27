Başkan Akkaya'dan başarılı sporcuya hediye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Akkaya'dan başarılı sporcuya hediye

Başkan Akkaya'dan başarılı sporcuya hediye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Katıldıkları şampiyonalarda derece yapan halterciler ve antrenörleri Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti.

Katıldıkları şampiyonalarda derece yapan halterciler ve antrenörleri Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti. Başkan Akkaya, Halter Şampiyonasında 59 kilogramda Türkiye ikincisi olan Hatice Karagöz'ü başarılarından dolayı çeyrek altınla ödüllendirdi.

6-10 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Halter Federasyonu'nca Afyonkarahisar ilinde yapılan Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda Nuran Yalçın 87 kiloda Gençler Türkiye Şampiyonu, 14-19 Haziran tarihleri arasında Bursa'da Türkiye Halter Federasyonu'nca düzenlenen U15 ve U17 Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda Hatice Karagöz de 59 kilogramda Türkiye 2.'si oldu. Başkan Akkaya'yı ziyaret eden başarılı sporcular; kulüplerine ve kendilerine verdiği destekler için Salih Akkaya'ya teşekkür ederek, 1 Ağustos'ta açılacak olan milli takım kampıyla ilgili bilgiler verdi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Her branşta başarı çıtanızı üst hedeflere taşımanızdan gurur duyuyorum. Belediyemizin imkanları el verdiği sürece spor kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi. Akkaya, Bursa'da yapılan Halter Şampiyonasında 59 kilogramda Türkiye ikincisi olan Hatice Karagöz'ü başarılarından dolayı çeyrek altınla ödüllendirdi. - KONYA

Başkan Akkaya'dan başarılı sporcuya hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Buse Varol Hande Yener Demet Akalın
Spor Ali Koç Balotelli Arda Turan Metin Oktay Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Akkaya'dan başarılı sporcuya hediye - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 17:22:36. #1.14#

title