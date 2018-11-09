Başkan Akkaya'dan Akşehirspor İçin Ahde Vefa Yemeği

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehirspor'un mevcut yönetimi, geçmiş dönemlerde hizmet vermiş yönetimler, idareciler, teknik heyet ve basın mensuplarına bir yemek verdi.

Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası'ndaki yemek öncesinde kısa bir konuşma yapan Akşehirspor Kulübü Başkanı Yahya Yıldız, başlangıcından bugüne kulübe başkanlık yapmış olan isimleri sayarak, bugüne kadar hizmet etmiş tüm idarecilere ve takımı canı gönülden destekleyen taraftarlara teşekkür ederken, artık hayatta olmayanları da rahmetle andıklarını söyledi. Yıldız, yemek organizasyonu için de Başkan Akkaya'ya teşekkür etti.

Konuşmasına, takımı antrenmanda izlediğini ve çok beğendiğini söyleyerek başlayan Salih Akkaya da, "Yönetimde olmak gönül işidir, meşakkatli bir iştir. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizler kulübe destek olmaya devam edeceğiz. Geçmişte bazı kırgınlıklar yaşanmış olabilir. Bu ahde vefa yemeğiyle bu kırgınlıkların ortadan kalkmasını, hemşehrilerimizin takıma verdikleri desteğin ve takımın yakaladığı ivmenin artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi hedefleyen bir çok kötü alışkanlık ve tuzak olduğunu hatırlatan Akkaya, onları bu tehlikelerden uzak tutmak için sporun çok önemli bir argüman olduğunu vurguladı. Akşehirspor'un başarılı olmasının, çocukların ve gençlerin spora yönelmesine katkı sağlayacağını belirten Salih Akkaya, "Kulübe hizmet etmiş ve emeği geçmiş herkese içtenlikle teşekkür ediyorum "diyerek sözlerini tamamladı.

Yemekte, geçmişte oynanmış kritik maçlara dair hatıralar ve takımın daha iyi olması yönündeki dilek ve temenniler de paylaşıldı. - KONYA