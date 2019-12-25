Başkan Akkaya Avrupa üçüncüsü sporcuyu altınla ödüllendirdi

25.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:20

Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 81 kiloda Yıldızlar Avrupa üçüncüsü olan Akşehirli sporcuyu Belediye Başkanı Salih Akkaya altınla ödüllendirdi.

İsrail'in Eilat kentinde yapılan müsabakalarda halterde Yıldızlar Avrupa üçüncüsü olan Özel Birey Anadolu Lisesi öğrencisi Nuran Yalçın, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı öğretmenleriyle makamında ziyaret etti.

Sporcuyu ve okul idarecilerini başarıları için tebrik eden Başkan Akkaya, Akşehirli sporcuların çeşitli spor dallarında önemli bir başarıyı yakalayarak, her geçen gün çıtayı daha da yükselttiğini söyledi.

Akkaya ayrıca sporcuyu Avrupa üçüncülüğünün üzerine çıkıp, dünya şampiyonluğuna ulaşması temennisinde bulundu.

Nuran Yalçın'ı ziyaretin sonunda Başkan Akkaya altınla ödüllendirdi.

Kaynak: AA