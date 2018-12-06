Başkan Akın Yol Çalışmalarını İnceledi

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Esentepe Mahallesi 523. Sokak'ta açılan imar yolunda tesviye çalışmaları yapılıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Cemal Akın görevli personelden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Cemal Akın, "Belediye olarak tüm mahallerimizde ihtiyaç duyulan üst yapı ve alt yapı hizmetlerini vermeye devam ediyoruz. Son olarak, Kısa bir süre önce ulaşıma açtığımız Esentepe Mahallesi 523. Sokak'ta ki imar yolunun tesviye çalışmalarını başlattık. Zeminin hazırlanması ile bu sokağımıza en güzel şekilde düzenleyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bartın Belediyesi olarak kentte ihtiyaç duyulan her noktada çalışıp vatandaşlarımızın talep ettiği hizmetleri vererek hayatı kolaylaştırmaya devam ediyoruz" dedi. - BARTIN