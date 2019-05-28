Başkan Akın, yeni kadrosunu tanıttı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, düzenlediği basın toplantısı ile yeni atanan belediye başkan yardımcılarını ve birim müdürlerini tanıttı.

31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerin ardından Turgutlu Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Çetin Akın, yeni atanan belediye başkan yardımcılarını, birim müdürlerini tanıtmak amacıyla basın toplantısı gerçekleştirdi. Belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda CHP İlçe Başkanı Orhan Eratıcı ile İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş da yer aldı. Yeni dönemin Turgutlu'ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Akın, "Hepinizin bildiği üzere bir yerel seçim yaşadık. Bu yerel seçimde CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olarak seçimi kazandık. Turgutlu'muza bu yaşadığımız güzel şehre daha iyi hizmet verebilmek ve hizmet kalitemize arttırabilmek için bir takım tedbirler aldık. Yeni dönemde yaptığımız çalışmalar halkımızın takdirini kazandı. Bu takdiri daha ileriye götürebilmek için kadromuzu genç arkadaşlarımızla daha da güçlendirdik. Bundan sonraki süreci hep birlikte sahalarda söz verdiğimiz gibi paylaşarak ve daha ileriye götürerek çalışacağız. Bu anlamda bir takım görev değişikleri yaptık. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Aldığımız kararların Turgutlu'muza hayırlı olmasını temenni ediyorum "dedi.

Belediye Başkanı Çetin Akın, sözlerine şu şekilde devam etti: "Belediye meclis üyesi Ahmet Daşkan siyasi olarak belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Bir diğer belediye meclis üyesi Fırat Honaz da siyasi olarak belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, belediye başkan yardımcısı olarak atanmıştır. Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevini yürüten Mithat Erden'in de belediye başkan yardımcılığı görevi devam etmektedir. Bunun yanı sıra Fen İşleri Müdürü olarak İbrahim Tunçkol, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak Bülent Gökmen, Zabıta Müdürü olarak Hasan Kızıl, Yazı İşleri Müdürü olarak Hüseyin Özlübulut, İmar ve Şehircilik Müdürü olarak da Mustafa Biçer arkadaşlarımız görevlendirilmiştir. Geçmiş dönemde İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görev yapan Fevzi Arıkan yine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü emrinde görevlendirilmiştir. Yazı işleri müdür vekili olarak görev yapan Adnan Erbaktı Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde, Fen İşleri Müdür vekili olarak görev yapan Yasemin Özay Sungur, Fen İşleri Müdürlüğünde tekniker olarak görevlendirilmiştir. Yine geçmiş dönemde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler sorumlusu olan Aylin Aşkıngil Yazı İşleri Müdürlüğü Evlendirme Memurluğunda görevlendirilmiştir. Değişiklik yapmış olduğumuz arkadaşlara bugüne kadarki görev yaptıkları sürede verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu tasarruf bir ayrılık değil, bir gönül kırıklığı değildir. Görevleri bizzat kendilerine ben tebliğ ettim. Bu saatten sonra da onlarda görev yerlerinde en iyi hizmeti vermek için çalışacaklardır" - MANİSA

Kaynak: İHA