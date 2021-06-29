Başkan Akın yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi
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Başkan Akın yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Akın yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu'nun farklı noktalarında gerçekleştirilen park yapımı, parke taşı döşeme, düzenleme çalışmalarını incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu'nun farklı noktalarında gerçekleştirilen park yapımı, parke taşı döşeme, düzenleme çalışmalarını incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Albayrak Mahallesi Ender Sokakta Celal Bayar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu mevkisi yakınları ile Ergenekon Mahallesi İsmail Kırdar ve Şekip Sevinç Sokak kesişiminde park yapım çalışmalarına devam ediliyor. Bir yandan da Atatepe Tesislerinde yürüyüş yolları ile Avşar Mahallesinde yer alan parkın düzenleme ve Barış Manço Parkında kauçuk döşeme çalışmaları ekiplerce gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Kurtuluş Mahallesi Özgün Sokakta yol yenileme, Ergenekon Mahallesi Dr. Niyazi Dinçsoy Sokakta parke taşı döşeme çalışmalarını yürütüyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ile birlikte ekiplerin eş zamanlı olarak sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Akın, Park ve Bahçeler Müdürü Önder Pala'dan çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi aldı.

Turgutlu Belediyesinin kendi imkanlarıyla söz konusu çalışmaların yapıldığının altını çizen Başkan Akın, "Turgutlu Belediyesi olarak kendi imkanlarımızla kentimize yeni parklar kazandırıyor, yol yenileme ve parke döşeme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kaynaklarımızı doğru kullanarak, her bir kuruşu Turgutlu'muz için harcayarak vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara derman oluyor, yıllardır çözüm bekleyen sorunları çözüme kavuşturuyoruz. Turgutlu hepimizin; daha güzel, daha yeşil bir Turgutlu için çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Başkan Akın yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Akın yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Akın yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Akın yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Akın yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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