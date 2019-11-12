Başkan Akın Uluköy ve Bedil köylerinde

12.11.2019 15:13 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:18

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Ulu Köy ve Bedil Köyü'nü ziyaret etti.



Belediye Başkanı Cemal Akın, Milliyetçi Hareket Partisi Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, İl Başkan Yardımcısı Kemal Özay ve geçmiş dönem Milliyetçi Hareket Partisi Kozcağız Belediye Başkan Adayı Savaş Buyurman ile birlikte Ulu Köy ve Bedil Köyünde kıraathane ziyaretlerinde bulundu. Gerçekleşen ziyaretlerde köy sakinleri ile sohbet eden Başkan Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışma programlarımızdan fırsat buldukça köylerimize giderek değerli vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Siyasi hayatım boyunca aramıza hiç mesafe koymadığımız köy halkımızı her zaman ziyaret ediyor, sohbet ediyoruz. İl Başkanım, İl Başkan Yardımcım ve Belediye Başkan Adayımız ile birlikte Kozcağız Beldemize köylerimize giderek çeşitli konularda sohbet ettik. Bizlerle hoş sohbetini paylaşan, derdini anlatan ve taleplerini ileten misafirperver dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA