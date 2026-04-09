Başkan Akın, ' Türk Polis Teşkilatımız 181 yıldır fedakârca görev yapıyor'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Akın mesajında "Kurulduğu günden bu yana büyük bir fedakarlık, sabır ve kararlılıkla görev yapan Türk Polis Teşkilatımız; tam 181 yıldır gece gündüz demeden, bayram tatil demeden, milletimizin huzuru için büyük bir özveriyle çalışmaktadır." diyerek Türk polisinin, milletin güveni ve huzuru için ortaya koyduğu fedakarlığa değindi.

Polis Günü dolayısıyla açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın sözlerine şöyle devam etti: "Sokakta yürürken hissettiğimiz güvenin, evimizde vakit geçirirken duyduğumuz güvenin arkasında onların alın teri, emeği ve gerektiğinde canını ortaya koyan yürekli duruşu vardır. Bizler Kuvayımilliye'nin başkenti Balıkesir'in evlatlarıyız. Bu topraklarda bağımsızlık ve vatan sevgisi coşkun bir bayrak gibi dalgalanıyor. Bu ruhun en büyük koruyucularından biri de Polis Teşkilatımız. Onlar sadece bir mesleği icra etmiyor; aynı zamanda milletimizin birliğini, dirliğini ve geleceğini koruyan birer kahraman olarak görev yapıyorlar.

Şunu çok iyi biliyoruz ki güçlü bir devlet, huzurlu bir toplum ve güvenli bir gelecek, fedakar emniyet teşkilatımız sayesinde mümkündür. Biz de yerel yönetimler olarak her zaman polisimizin yanında olmaya, onların çalışma şartlarını iyileştirmek ve görevlerini daha iyi yapabilmeleri için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

Polislerimiz; suçla mücadelede, toplumun huzurunu sağlamada, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumada en ön safta yer alıyor. Zor şartlar altında, büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm emniyet mensuplarımız, her türlü takdiri fazlasıyla hak etmektedir.

Bu duygularla görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Onların bizlere emaneti olan bu vatanı, aynı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Türk Polis Teşkilatımızın 10 Nisan Polis Günü'nü en içten duygularımla kutluyor; görevleri başındaki tüm polislerimize kolaylıklar diliyorum." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı