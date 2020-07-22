Başkan Akın, Turgutluspor'u Antalya'da yalnız bırakmayacak Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, TFF 3. Lig'de play-off yarı finalinde Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek olan Turgutluspor'u yalnız bırakmamak için boynunda atkısıyla Antalya'ya hareket etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, TFF 3. Lig'de play-off yarı finalinde Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek olan Turgutluspor'u yalnız bırakmamak için boynunda atkısıyla Antalya'ya hareket etti.

TFF 3. Lig'de play-off final heyecanı bu akşam oynanacak olan mücadeleler ile başlayacak. Ege ekibi Turgutluspor da 2. Lig'e yükselmek için bu akşam saat 22.00'da Esenler Erokspor ile mücadele edecek. Antalya Calista Sports Center Stadyumunda oynanacak karşılama öncesinde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutluspor'a destek olmak için Antalya'ya gitti. Sabahın erken saatlerinde Turgutlu'dan Antalya'ya hareket eden Başkan Akın, yola çıkmadan önce Turgutlu Belediye hizmet binasının önünde Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser ve daire müdürleri ile birlikte Turgutluspor'a destek açıklamasında bulundu.

Turgutluspor'a inanarak Antalya'ya gittiğini söyleyen Başkan Akın, Turgutluspor'un 2. Lig'e çıkarak başarılarını taçlandırmaya devam edeceklerini de ifade etti.

Başkan Akın, "Biz seçim boyunca 'zafer inananlarındır' dedik ve seçimlerde çok ciddi bir başarı yakalayarak, Turgutlu Belediyesini kazandık. Şimdi aynı şeyi Turgutlusporumuz için söylüyoruz. Turgutlusporumuz Antalya'da bugün saat 22.00'da play off maçlarının ilkini oynayacak ve maçımız canlı olarak yayınlanacak. Bende Turgutluspor'un yanına inanarak gidiyorum. İnşallah kupayı alıp Turgutlusporumuzu 2. Lig'e çıkarıp bu başarımızı taçlandıracağız. Tüm Turgutlulu hemşehrilerimizi de maçımızı izlemeye davet ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA