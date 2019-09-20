Başkan Akın şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi

20.09.2019 10:59

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yemekte şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Ortapark Restoran'da düzenlenen yemekte konuşan Başkan Akın "Bizler kolum olmasa da, bacağım olmasa da, gözüm olmasa da diyen bir ecdadın torunlarıyız. Ben bununla onur ve gurur duyuyor, gazilerimizin Gaziler Günü kutluyorum" dedi.



Turgutlu'da 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli programlarla kutlanırken, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Ortapark Restoran'da düzenlenen yemeğe Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Garnizon Komutanı Personel Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Abdusselam Esen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ile Şehit ve Gazi Ailelerinin yakınları da katıldı. Gecede birer konuşma yapan Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Turgutlu Şubesi Başkanı Hüsamettin Sağlık ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Sorumlusu Gazi.P.Kd.Ütğm Turgut Gürkaş bir konuşma yaparak gecenin düzenlenmesinde emeği geçen Kaymakam Yılmaz ve Başkan Akın'a teşekkür ettiklerini belirttiler. Yemekte söz alan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın "Bizler kolum olmasa da, bacağım olmasa da, gözüm olmasa da diyen bir ecdadın torunlarıyız. Ben bununla onur ve gurur duyuyorum. Seçim öncesinde sizlerle birçok toplantıda beraber olduk. O toplantılarda sizlere sözler vermiştim. Şu anda Turgutlu Belediyesi'nin girişinde şehit ve gazi ailelerinin yakınlarına hizmet eden bir müracaat masamız var. Bundan sonra Turgutlu Belediyesi'nde hangi işiniz olursa olsun o masaya müracaat ettiğiniz çayınızı, kahvenizi içene kadar işleriniz halledilmiş olacak. Bunun haricinde belediyemizin yedinci katında sizler için çok güzel bir mekan hazırlıyorum. Bundan sonra kıyıda köşede o izbe yerlerde benim şehit ve gazi aileleri olmayacak. Çayınız ayağınıza gelecek, ısınmanız olacak çok güzel mekanlarda sizlerin hak ettiği gibi hizmet almanız sağlanacak. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun silah arkadaşlarının bizlere emanet bıraktığı bir cumhuriyete sahip çıktınız. Sizler için ne yapsak azdır. Ne kadar samimi olduğumu biliyorsunuz. Günün her saatinde sizlerin yanındayım. Kapımda telefonumda 24 saat açık. 19 Eylül Gaziler Gününüz kutlu olsun." dedi.



Son olarak söz alan Kaymakam Ali Yılmaz da, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için kamu kurumları olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Sizlerin hakkı ödenmez. Bir gün değil her gün birlikteyiz. Gaziler Gününüz kutlu olsun." şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA