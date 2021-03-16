Başkan Akın oda başkanlarıyla pandemi sürecini değerlendirdi
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Başkan Akın oda başkanlarıyla pandemi sürecini değerlendirdi

16.03.2021 16:14 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:29
Başkan Akın oda başkanlarıyla pandemi sürecini değerlendirdi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, esnaf oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, esnaf oda başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşmede pandemi sürecinde esnafın yaşadıkları sıkıntılar ve çözüm önerileri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ve Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu ile birlikte Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Pınar Akbaş, Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek, Lokantacılar Odası Başkanı Murat Akkoyun, Tuhafiyeciler Odası Başkanı Murat Çiçekçi, Manavlar Odası Başkanı Necati Gürkıvrak, Marangozlar Odası Başkanı Ali Laleseven, Tenekeciler Odası Başkanı Faruk Ulaş, Kahveciler Odası Başkanı Cenk Vatansever, Bakkallar Odası Başkanı Ergun Çolak, Demirciler Odası Başkanı Selahattin Tekindağ, Elektrikçiler Odası Başkanı Sabri Toker ile bir araya geldi. Turgutlu esnafının pandemi süreci boyunca yaşadıkları sorunların gündeme geldiği görüşmede esnafın karşılaştıkları sıkıntılara yönelik atılabilecek adımlar ve çözüm önerileri konuşularak fikir alışverişinde bulunuldu.

Oda başkanlarından Başkan Akın'a destek teşekkürü

Esnaf odaları başkanları salgının ilk gününden itibaren esnafa verdiği desteklerden dolayı Başkan Çetin Akın ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Çetin Akın ise, "Esnafımız ne yazık ki pandemi sürecinden en çok etkilenen gruplardan biri oldu. Bu salgının ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren hiçbir ayrım gözetmeksizin esnafımızın her zaman yanında olduk. Yaşadıkları zorlukları birlikte aşmaya gayret gösterdik. Bugün de oda başkanlarımızla bir araya gelerek esnafımızın yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerimiz hakkında görüşmeler gerçekleştirdik. Bu salgın sürecini de birlikte atlatacağımıza inanıyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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