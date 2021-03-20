Başkan Akın kadın muhtarlarla buluştu
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Başkan Akın kadın muhtarlarla buluştu

20.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:33
Başkan Akın kadın muhtarlarla buluştu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa ve İzmir'deki kadın muhtarları Turgutlu'da ağırladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa ve İzmir'deki kadın muhtarları Turgutlu'da ağırladı.

Manisa ve İzmir'deki kadın muhtarlar Turgutlu'da yapılan toplantıda bir araya geldi. Toplantıya ev sahipliği yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa ve İzmir'in kadın muhtarlarını Turgutlu'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek "Turgutlu'da 61 mahalle muhtarımızla birlikte çok güzel hizmetler yapıyoruz. Turgutlumuzda bir tane kadın muhtarımız var, Deniz Bezen. Kendisinin bizde her zaman yeri ayrı. Umuyoruz ilçemizde kadın muhtarlarımızın sayısı artacaktır" dedi.

Düzenlenen etkinliğe katılan Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, "Manisa genelinde kadın muhtarlarımızın sayısı gün geçtikçe artıyor. Bizler mutlu eden bir yükseliş var. Daha önce 9 muhtarımız varken, bugün ise Manisa'da 23 kadın muhtarımız var" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise muhtarlık seçimlerinin demokrasi örneği olduğunu söyledi.

Toplantıya CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve eşi Sabriye Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Evren Erbaş Ser, Fırat Honaz ve eşi Nazan Honaz, CHP Manisa Eski Milletvekili Hasan Ören, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Kadın Kolları Başkanı Yıldız Kutluel, Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler, Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu ve kadın muhtarlar katıldı. - MANİSA

Başkan Akın kadın muhtarlarla buluştu
Başkan Akın kadın muhtarlarla buluştu
Başkan Akın kadın muhtarlarla buluştu
Başkan Akın kadın muhtarlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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