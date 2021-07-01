Başkan Akın imzayı bu kez Turkap A.Ş. çalışanları için attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Akın imzayı bu kez Turkap A.Ş. çalışanları için attı

Başkan Akın imzayı bu kez Turkap A.Ş. çalışanları için attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bir bankanın Turgutlu şubesi yetkilileri ile bu kez Turkap A.Ş. çalışanları için protokol imzaladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bir bankanın Turgutlu şubesi yetkilileri ile bu kez Turkap A.Ş. çalışanları için protokol imzaladı. Turkap A.Ş. bünyesinde çalışan Turgutlu Belediyesi personeli 2 bin 160 TL promosyon ücreti alacak.

Başkan Çetin Akın'ın makamında gerçekleşen imza törenine Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, Turkap A.Ş. Muhasebe Sorumlusu Şenay Özçağlar, bankanın yetkilisi Mehmet Akif Özcan katıldı. İmzalanan protokole göre Turkap A.Ş.'ye bağlı Turgutlu Belediyesi personeli maaşlarını üç yıl süreyle aynı bankadan alacak. Bununla birlikte Turkap A.Ş. çalışanlarına 2 bin 160 TL promosyon ücreti ödenecek.

Başkan Çetin Akın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediyemiz Turkap A.Ş bünyesinde çalışan mesai arkadaşlarımızın maaşlarını 3 yıl süreyle alacakları bankayla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Yeni protokolün mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diler, ödenecek olan 2 bin 160 TL promosyon ücretlerini sağlıklı günlerde harcamalarını temenni ederim" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Başkan Akın imzayı bu kez Turkap A.Ş. çalışanları için attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Araç alacaklar dikkat! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü
Araç alacaklar dikkat! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü
Düşüşünü sürdüren dolar 8,67'den işlem görüyor
Düşüşünü sürdüren dolar 8,67'den işlem görüyor
Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranını 200 baz puan artırdı
Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranını 200 baz puan artırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Seda Sayan Kerem Kamışlı
Spor Ali Koç Diego Costa Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Akın imzayı bu kez Turkap A.Ş. çalışanları için attı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 17:26:00. #1.15#

title