Başkan Akın: "Hep birlikte nice güzel günlere"

31.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:53

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.



Akın mesajında, "Sayısız değerlerinin yanı sıra, sevgi, barış ve hoşgörüsü ile tüm dünyaya örnek olan güzel kentimiz Bartın'da, yepyeni umutları da beraberinde getirecek olan yeni bir yılı daha sizlerle birlikte karşılamaktan mutluluk duymaktayım. Bartın'ımızın aydınlık geleceğini kurmak için canla başla çalıştığımız bir yılı daha geride bırakırken şüphesiz yeni yılda da hep birlikte çok daha güzel yarınlar için büyük bir çaba içerisinde olacağız.Yeni yıl, belediye hizmetlerimiz açısından tıpkı daha önceki yıllarda olduğu gibi ihtiyaçlar, gelişmeler ve talepleri dikkate alarak, geleceğe yönelik projeler üretip hayata geçirerek, tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğimiz bir yıl olacaktır. Bu anlamda; ilimizin ve ülkemizin bulunduğu konumdan çok daha iyi yerlere gelebilmesi için birlik olmak, sağduyu ve ortak akıl ile hareket etmek ve sahip olduğumuz değerleri gelecek kuşaklara daha canlı ve daha güçlü bir şekilde ulaştırmak ortak gayemiz olacaktır. Siz değerli hemşerilerimizle birlikte yeni bir yılı daha karşılamanın coşkusunu yaşarken, yeni yılın ilimize, ülkemize ve tüm dünyaya barış, mutluluk ve huzur getirmesi temennilerimle paylaşma ruhumuzu hiç kaybetmediğimiz, toplumsal birlik ve beraberliğin egemen olduğu güzel bir yıl diliyorum. Hep birlikte nice güzel günlere" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA