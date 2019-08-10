Başkan Akın esnafla bayramlaştı

10.08.2019 16:57

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, alışveriş hareketliliğin yaşandığı Arefe Gününde Turgutlu çarşı esnafını ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Kuyumcular Çarşısı ve Atatürk Bulvarı üzerindeki esnafların bayramlarını kutlayan Başkan Akın alışveriş yapan vatandaşların da bayramını kutladı.

Pazar günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramı öncesi Arefe gününde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın çarşı esnafıyla bayramlaştı. Başkan Akın'a, Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Eratıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, meclis üyeleri ve Cumhuriyet Halk Parti üyeleri eşlik etti. Kuyumcular Çarşısı ve Atatürk Bulvarı üzerindeki esnafların bayramlarını kutlayan Başkan Akın, "Pazar günü mübarek Kurban Bayramını idrak edeceğiz. Bizler de alışveriş hareketliliğinin yaşandığı Arefe gününde esnafımızı ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Çaylarını içip sohbet ettik. Mesai mefhumu gözetmeyen esnafımız bizim baş tacımız. Alışverişlerini de yerel esnaftan yapan vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm Turgutlu halkının Kurban Bayramı'nı kutluyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA