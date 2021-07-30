Başkan Akın esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Evren Erbaş Ser ile birlikte Kuyumcular Çarşısı esnafına ziyarette bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Evren Erbaş Ser ile birlikte Kuyumcular Çarşısı esnafına ziyarette bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser ile birlikte Kuyumcular Çarşısına ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Akın ziyareti sırasında esnaf ve çalışanlarla bir araya gelerek sohbet etti. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Akın, hayata geçirecekleri projeler ve çalışmalar hakkında esnafı da bilgilendirdi. Başkan Akın ayrıca Kuyumcular Çarşısı esnafı ile çalışanlara hem hayırlı cumalar dileğinde bulundu hem de işlerinde bol ve bereketli kazançlar diledi.

Kuyumcular çarşısına gerçekleştirdiği ziyaret hakkında konuşan Başkan Akın, "Başkan yardımcılarımızla birlikte Kuyumcular Çarşımızı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarımızla buluştuk. Vatandaşlarımıza en etkili ve hızlı şekilde hizmet verebilmek için her anımızı halkımızın arasında geçiyoruz. Ziyaretimiz sırasında sohbet ettiğimiz esnafımızın sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinledik. Kuyumcular çarşısı esnaf ve çalışan kardeşlerimize hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar dilerim" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı