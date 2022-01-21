Başkan Akın'dan minik öğrencilere yarıyıl hediyesi - Haberler
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Başkan Akın'dan minik öğrencilere yarıyıl hediyesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Başkan Akın'dan minik öğrencilere yarıyıl hediyesi Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemin sona ermesi dolayısıyla Cumhuriyet Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Akın'dan minik öğrencilere yarıyıl hediyesi

MANİSA - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemin sona ermesi dolayısıyla Cumhuriyet Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Çetin Akın öğrencilere lunapark bileti hediye etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın sömestr tatili öncesinde Cumhuriyet Anaokulu'nu ziyaret etti. Minik öğrencilerle bir araya gelerek tatil heyecanlarını paylaşan Başkan Çetin Akın, iyi tatiller dileğinde bulundu. Başkan Çetin Akın ayrıca öğrencilere lunapark bileti hediye etti.

Öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller dileklerini ileten Başkan Çetin Akın, "Cumhuriyet Anaokulumuzu ziyaret ederek sömestr tatiline çıkacak olan minik öğrencilerimizin heyecanlarına ortak olduk. Evlatlarımıza karne hediyesi olarak lunapark biletlerimizi verdik. Öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi gösterdikleri gayret ve fedakarlıklarından dolayı kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir sömestr tatili geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Başkan Akın'dan minik öğrencilere yarıyıl hediyesi

Başkan Akın'dan minik öğrencilere yarıyıl hediyesi

Başkan Akın'dan minik öğrencilere yarıyıl hediyesi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet, Çetin Akın, Turgutlu, Yerel, Haber

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