Başkan Akın'dan kaybolan yaşlı kadını arayan ekiplere ziyaret
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Başkan Akın'dan kaybolan yaşlı kadını arayan ekiplere ziyaret

Başkan Akın'dan kaybolan yaşlı kadını arayan ekiplere ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Evren Erbaş Ser ile birlikte Çepnibektaş Mahallesinde kayıp olan ve 3 gündür aranan Yadigar Özcan'ı arama çalışmalarının yapıldığı bölgeyi ziyaret etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Evren Erbaş Ser ile birlikte Çepnibektaş Mahallesinde kayıp olan ve 3 gündür aranan Yadigar Özcan'ı arama çalışmalarının yapıldığı bölgeyi ziyaret etti.

Çepnibektaş Mahallesindeki evinden çıkan ve 25 Temmuz'dan beri haber alınmayan 75 yaşındaki alzheimer hastası Yadigar Özcan için arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser ve Çepnibektaş Mahalle Muhtarı Hamza Turan ile birlikte Yadigar Özcan'ı arama çalışmalarının yapıldığı bölgeyi ziyaret etti. Jandarma, AFAD, AKUT, ANDA kurtarma ekipleriyle bir araya gelen Başkan Çetin Akın arama çalışmalarının son durumu hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Yadigar Özcan'ın bir an evvel sağ salim bulunması temennisinde bulunan Başkan Çetin Akın, "Çepnibektaş Mahallemizde 25 Temmuz'dan beri kayıp olan alzheimer hastası Yadigar Özcan teyzemizin arama çalışmalarının yapıldığı bölgeyi ziyaret ederek, Jandarma, AFAD, AKUT, ANDA kurtarma ekipleriyle bir araya geldik ve çalışmalar hakkında bilgi aldık. En büyük temennimiz Yadigar Teyzemizin bir an önce sağ salim bulunmasıdır. Yadigar Teyzemizin bulunması için canla başla çalışan ekiplerimize ise ayrıca teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Başkan Akın'dan kaybolan yaşlı kadını arayan ekiplere ziyaret
Başkan Akın'dan kaybolan yaşlı kadını arayan ekiplere ziyaret
Başkan Akın'dan kaybolan yaşlı kadını arayan ekiplere ziyaret
Başkan Akın'dan kaybolan yaşlı kadını arayan ekiplere ziyaret
Başkan Akın'dan kaybolan yaşlı kadını arayan ekiplere ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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