Başkan Akın'dan İstiklal Marşını birlikte okuma çağrısı
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Çetin Akın, 23 Nisan, Güncel

Başkan Akın'dan İstiklal Marşını birlikte okuma çağrısı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yayınladığı bir video ile kutladı.

21.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:20
Başkan Akın'dan İstiklal Marşını birlikte okuma çağrısı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yayınladığı bir video ile kutladı. Başkan Çetin Akın videoda, evleri, balkonları Türk Bayrakları ile donatmaya ve 23 Nisan akşamı İstiklal Marşının hep birlikte okunması çağrısında bulundu.

23 Nisan'ın Türk Milleti için önemine vurgu yapan Başkan Çetin Akın, "Birinci Büyük Millet Meclisimiz açılarak Türk halkı olarak egemenliğimizi tüm dünyaya ilan etmemizin 100. yılını kutluyoruz. Yokluk içinde ülkemizin her yerinde korkusuzca mücadele eden, göğüs göğse çarpışan her yaştan kahramanlarımız, bin bir fedakarlıkla elinde, avucunda ne varsa askerlerimize ulaştıran, cephelerde cesurca savaşan yiğit kadınlarımızın sayesinde bağımsızlığımızı kazandık ve tüm dünyaya Türk Milletinin azim ve kararlığını bir kez daha gösterdik" ifadelerini kullandı.

"Bayram coşkumuzu evlerimizde yaşayalım ve yaşatalım"

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılının kutlanacağına dikkat çeken Başkan Akın, korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan'ın cadde, sokak ve okullarda kutlanamayacağını, bu nedenle de bayram coşkusunun evlerde yaşanması ve yaşatılması çağrısını yaptı.

"İstiklal Marşımızı 21.00'de hep birlikte okuyalım"

Yayınlanan videoda vatandaşlara önemli bir davet de yapan Başkan Akın, "Sizleri, evlerimizi, balkonlarımızı bayraklarla donatmaya ve 23 Nisan saat 21.00'de belediyemiz hoparlöründen okunacak İstiklal Marşımızı hep bir ağızdan okumaya davet ediyorum" dedi.

Başkan Çetin Akın'ın mesajı şu şekilde: "Birinci Büyük Millet Meclisimiz açılarak Türk halkı olarak egemenliğimizi tüm dünyaya ilan etmemizin 100. yılını kutluyoruz. Yokluk içinde ülkemizin her yerinde korkusuzca mücadele eden, göğüs göğse çarpışan her yaştan kahramanlarımız, bin bir fedakarlıkla elinde, avucunda ne varsa askerlerimize ulaştıran, cephelerde cesurca savaşan yiğit kadınlarımızın sayesinde bağımsızlığımızı kazandık ve tüm dünyaya Türk Milletinin azim ve kararlığını bir kez daha gösterdik. Her yıl büyük bir coşkuyla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız korona virüs nedeniyle ne yazık ki bu yıl caddelerimizde, sokaklarımızda, meydanlarımızda ve okullarımızda kutlanamayacak. Ama bu durum, bizim heyecanımızı kaybetmemize neden olmayacak elbette. Bayram sevincini bu yıl evlerimizde yaşayıp, yaşatacağız. Bugün çocuklarımıza Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyetimizin şanlı zaferini, büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara ne kadar güvendiğini, ülkemizi çocuklarımıza emanet ettiğini anlatalım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı 100'üncü yılına yakışır bir şekilde kutlayalım. Sizleri, evlerimizi, balkonlarımızı bayraklarla donatmaya ve 23 Nisan saat 21.00'de belediyemiz hoparlöründen okunacak İstiklal Marşımızı hep bir ağızdan okumaya davet ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, geleceğin ışığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.' Başta Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasında, korunmasında ve yaşatılmasında can veren tüm aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." - MANİSA

Kaynak: İHA

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