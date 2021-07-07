Başkan Akın'dan İrem Nur bebek için yardım çağrısı
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Başkan Akın'dan İrem Nur bebek için yardım çağrısı

Başkan Akın'dan İrem Nur bebek için yardım çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Temmuz ayı meclis toplantısında, SMA hastalığı ile mücadele eden 8 aylık İrem Nur Çakto'nun sağlığına kavuşması için başlatılan yardım kampanyasına destek olunması çağrısında bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Temmuz ayı meclis toplantısında, SMA hastalığı ile mücadele eden 8 aylık İrem Nur Çakto'nun sağlığına kavuşması için başlatılan yardım kampanyasına destek olunması çağrısında bulundu.

Turgutlu Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda 5 madde görüşüp karara bağlandı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, meclis toplantısında açılış konuşması gerçekleştirdi. Başkan Akın, konuşmasına SMA hastalığı ile mücadele eden İrem Nur Çakto'nun sağlığına kavuşması için başlatılan yardım kampanyasına destek olunması çağrısında bulunarak başladı. Başkan Çetin Akın, ayrıca İrem Nur bebek için Turgutlu Belediyesi encümenin oy birliğiyle 25 bin TL nakdi yardım yapma kararı aldığını, önümüzdeki günlerde ise Turgutlu Belediyesi hizmet binası önünde yardım kampanyası düzenleneceğini ifade etti.

Konuşmasında Sivas, Başbağlar, Suruç, Srebrenitsa ve Urumçi Katliamları ile Çorlu tren kazasında hayatlarını kaybedenleri rahmetle anan Başkan Çetin Akın, insanlığın bir daha böylesine acılar yaşamaması temennisinde bulundu.

15 Temmuz'un yıl dönümüne de konuşmasında yer veren Başkan Çetin Akın, Türk Milleti'nin FETÖ terör örgütünün darbe girişimine karşı en güzel cevabı verdiğini, canları pahasına darbe girişimine engel olduklarını söyledi. Başkan Akın, "15 Temmuz'un yıl dönümünde milletimizin birliği, ülkemizin aydınlık yarınları için korkmadan vatan hainlerine geçit vermemek adına canını hiçe sayan kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir başta olmak üzere hayatını kaybeden 251 yurttaşımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Ülkemize, cumhuriyetimize, demokrasimize, bağımsızlığımıza kast edilen tüm darbelerin her zaman karşısında durduk, durmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Akın, Kurban Bayramı dolayısıyla duygu ve düşüncelerini de paylaşarak "Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı pekiştiren Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde yaşanmasını diliyorum. Mübarek Kurban Bayramı'nın tüm dünyaya, İslam coğrafyasına, ülkemize ve Turgutlu'muza sağlık, barış, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini ümit ediyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun" dedi.

Başkan Akın, ayrıca Kıbrıs Barış Harekatı, Lozan Barış Antlaşması ve Atatürk Kanunu'nun kabulünün yıl dönümlerine de konuşmasında yer verdi. - MANİSA

Başkan Akın'dan İrem Nur bebek için yardım çağrısı
Başkan Akın'dan İrem Nur bebek için yardım çağrısı
Başkan Akın'dan İrem Nur bebek için yardım çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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