Başkan Akın'dan "Evsel atıkları sokaklarımıza atmayalım" çağrısı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, hijyen malzemeleri gibi atıkların sokaklara atılmaması konusunda çağrıda bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, hijyen malzemeleri gibi atıkların sokaklara atılmaması konusunda çağrıda bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, evsel atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edildiğini belirterek vatandaşlara tek kullanımlık maske, eldiven gibi evsel atık sayılabilecek kişisel hijyen atıklarının sokaklara gelişigüzel atılmaması yönünde çağrıda bulundu. Başkan Akın, "Tek kullanımlık maske, eldiven gibi kişisel hijyen malzeme atıklarının yönetiminde Covid-19 tedbirleri adıyla yayımlanan genelge ile son günlerde yoğun olarak kullanılan kişisel hijyen malzemelerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde toplanması ve bertaraf edilmesi sağlanmış olacak. Bu süreçte vatandaşlarımıza önemli görevler düşmektedir. Evsel atık olarak nitelendirilen maske, eldiven ve mendil gibi hijyen malzemelerinin sokaklarımıza gelişigüzel bir şekilde değil çöp konteynerlerine atılması hususunda vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Tıbbi atıklar vatandaşlarımız tarafından evde çift poşetli bir şekilde 72 saat bekletilirse evsel atığa dönüşüyor. Bu süreden sonra normal çöp gibi atabilirler. Ancak 72 saat kuralına özen göstermeleri hastalığın yayılmasını engellemede çok önemli" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA